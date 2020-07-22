МВФ и Минфин занялись "нулевой декларацией" для украинцев

В Украине завершила работу миссия технической поддержки Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам налоговой политики и реализации плана BEPS. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Эксперты МВФ работали три недели в режиме видеоконференции с представителями украинского Минфина. За это время они проанализировали изменения в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения. Так, эксперты рассмотрели главные налоговые нововведения в контексте имплементации Плана действий BEPS:

введение правил контролируемых иностранных компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот;

совершенствование правил признания постоянных представительств;

усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием.

Также специалисты обсудили возможность реализации программы единоразового добровольного декларирования – так называемой "нулевой декларации".

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Налоговую амнистию планируется запустить в пакете с BEPS и ратификацией соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией. В Кабмине ранее предлагали установить общую ставку на уровне 5%, а сниженную – 2,5%. Общую ставку планировали взимать при декларировании неденежных активов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как именно правительство планирует контролировать доходы украинцев, если "нулевая декларация" все же станет реальностью. Узнавайте об этом из видеосюжета:

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