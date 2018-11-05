Украина и план BEPS: как чиновники собираются закрыть "налоговые лазейки"

Национальный банк и МинфинУкраины начали сбор правок к проекту закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с целью имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения". Его короткое название звучит проще — закон об имплементации Плана BEPS. В международном плане BEPS 15 пунктов. Украина готова внедрить только восемь из них, пишет FinClub.

План BEPS был разработан в 2013 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Его главной задачей стала борьба с размытием налогооблагаемой базы и перемещением корпоративной прибыли в зоны с отсутствующим или низким налогообложением. На текущий момент к плану BEPS присоединились более 100 стран, включая Украину (с 1 января 2017 года).

Специалисты ОЭСР оценили ежегодные потери мировой экономики от размытия налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения в 100-240 млрд долларов, или 4-10% общемировых налоговых сборов. В Украине эта доля может быть еще выше.

"Минфин не рассматривает BEPS как прямой источник поступлений в бюджет. BEPS — это не новые налоги, а усовершенствование правил против уклонения от налогообложения", — уточнил замминистра финансов Сергей Верланов.

Пока речь идет об установлении равных правил для всех компаний. И.о. министра финансов Оксана Маркарова считает, что некоторые компании используют подписанные Украиной договоры об избежании двойного налогообложения для двойного уклонения от налогообложения. Верланов отмечает, что после принятия закона "истории о том, что большие корпорации платили налогов меньше, чем студент, который подрабатывает в McDonald’s, канут в Лету".

План BEPS нужен не только Минфину, который отвечает за доходную часть госбюджета, но и Нацбанку, который далек от сферы налогообложения. Первая замглавы НБУ Катерина Рожкова пояснила, что без принятия закона по BEPS полномасштабная валютная либерализация, обещанная законом "О валюте и валютных операциях", не сможет заработать с февраля 2019 года. Логика такого подхода заключается в том, что пока Украина не закроет налоговые лазейки, позволяющие капиталам "убегать" из страны, валютная либерализация ударит по курсу гривни.

Необходимость внедрения в Украине правил BEPS не вызывает сопротивления, но вопросы появляются, когда речь заходит о том, каким образом их имплементировать. Представитель в ОЭСР от Минфина Польши Пьотр Пионтковский проблемой называет способность государства внедрять все запланированные шаги.

"Одно дело — принять законодательство. Но плохое внедрение законодательства не поможет", — считает эксперт.

Государства, которые уже имплементировали план BEPS, делали это по шаблону: разработка с иностранными экспертами законодательства, его адаптация к особенностям страны, принятие законов, обучение сотрудников, которые внедряют новые нормы, модернизация материально-технической базы для качественного обмена информацией с другими странами и т.д. В каждой из стран возникали свои особенности, возможные сложности ожидают и Украину.

"Учитывая опыт соседних стран, в том числе негативный, мы хорошо осознаем необходимость плавно войти в этот процесс. Нашей стране, как никакой другой, очень тяжело бороться с таким явлением, как вывод прибыли и неуплата налогов в Украине. Выглядит как-то однобоко, когда бизнес от государства требует выполнения всех норм, закрепленных конституцией, а взамен продолжает прибегать к агрессивному налоговому планированию", — заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина.

Рожкова требует обеспечить конфиденциальность и защиту информации при обмене с другими странами. И. о. заместителя главы Государственной фискальной службы, начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов предупреждает, что налоговой службе необходимо решить методологическую проблему настраивания обмена информацией.

Руководитель службы комплаенса и правового сопровождения группы ICU Максим Гринченко считает необходимым условием имплементации BEPS обеспечение безопасности бизнеса.

"Одна из причин, почему бизнес уходит в тень — это то, как законы применяются чиновниками, когда на черное говорят, что это белое", — считает Гринченко.

Банки на первом этапе будут играть ключевую роль в сборе информации о клиентах — они уже сконцентрировали наибольшую базу данных о деятельности украинских компаний. При этом НБУ обязывает их тщательно проверять денежные потоки клиентов.

"Нацбанк уже использует аналогичные подходы к финмониторингу в рамках борьбы с фиктивным предпринимательством", — пояснил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук считает, что в законе нужно четко прописать, какие институты могут рассчитывать на доступ к банковской тайне и какую информацию они смогут получать.

"Количество таких институтов постоянно растет. Но клиенты видят в банковской тайне свою безопасность, поэтому раскрытие информации должно быть адресным", — считает банкир.

Он отметил, что стоит более детально описать критерии, какие операции считаются "сомнительными".

"Есть и организационные вопросы. Можно предположить, что количество конфликтов с клиентами будет расти. Их будет больше, чем в предыдущие годы. Поэтому нужно четко определить, кто будет решать эти споры: Нацбанк, финансовый омбудсмен? Какой институт будет это определять?" — акцентирует на проблеме Владимир Лавренчук.

Напомним, недавно Украина подписала Многостороннюю конвенцию MLI (Multilateral Instrument). Это соглашение позволяет стране одновременно вносить изменения во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Конвенция является частью Плана действий BEPS.

При этом в Минфине предупредили, что Евросоюз может внести Украину в список стран, которые ЕС считает офшорами, если Киев до конца года не ратифицирует соглашение MLI.