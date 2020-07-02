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МВФ не должен "ориентироваться на персоналии" – Смолий

2 июля, 21:59

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Смолий не видит оснований, чтобы были какие-то кардинальные изменения в работе с инвесторами

Глава НБУ Яков Смолий, который ранее написал заявление об отставке, заявил, что не видит причин для смены наработок и курса, который выбрал регулятор.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Поэтому будем рассчитывать, что все будет хорошо и будем двигаться в том русле, в котором мы работаем сейчас", – отметил Смолий.

Глава НБУ полагает, что МВФ и стейкхолдеры, которые работали по размещению евробондов, не должны "ориентироваться на персоналии".

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Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением

"В первую очередь мы работаем и работали с институциями. Если мы говорим о том, что мы сохраняем в дальнейшем те принципы, которые были заложены, такие, как институциональная независимость, то я не вижу оснований, чтобы были какие-то кардинальные изменения как в нашей политике, так и с инвесторами", – добавил он.

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Смолий отметил, что после его отставки по закону о НБУ обязательства главы правления будет исполнять первый замглавы Екатерина Рожкова, если в этот день не произойдет назначение нового главы Нацбанка.

Ранее он рассказал, что он имел в виду под политическим давлением.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ отставка сотрудничество МВФ Яков Смолий

Источник: Интерфакс-Украина

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