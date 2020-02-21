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МВФ не спешит давать Украине деньги – советник Зеленского

21 февраля, 13:18

Александра Романюк

Устенко объяснил, почему никто не говорит о сроках предоставления транша

20 февраля в Киев прибыла и приступила к работе техническая миссия МВФ. Несмотря на то, что некоторые специалисты связывают приезд ревизоров в Киев с рассмотрением закона о рынке земли, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко не согласен с такой позицией.

"Земельный вопрос поднимается, но он не является критерием. Он вообще вынесен за рамки обсуждения с Международным валютным фондом, – уверяет Устенко. – Техническая миссия должна была приехать, потому что Украина близка к подписанию программы с МВФ, а с момента предыдущего визита был длительный перерыв".

При этом советник президента признал, что МВФ не спешит с новой программой, но не считает это критичным.

"Предыдущая программа расширенного кредитования была рассчитана на 15 млрд долларов, а в этой речь идет о сумме в три раза меньшей. Поэтому, я так понимаю, и нет особой спешки. Сейчас никто не говорит о сроках. Идет просто рабочий процесс", – говорит он.

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Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале "Миссия МВФ снова в Украине: сколько денег дадут и при каких условиях".

В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны. В декабре министр финансов Оксана Маркарова подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

Кроме того, в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев:

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Источник: Сегодня

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