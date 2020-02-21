20 февраля в Киев прибыла и приступила к работе техническая миссия МВФ. Эксперты считают, что внезапный визит ревизоров Международного валютного фонда в Украину может быть связан с желанием подстегнуть реформы (в частности, земельную).

Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний считает началу работу технической миссии хорошим знаком.

"Нынешняя миссия МВФ прибыла для решения технических вопросов, и это стоит рассматривать как предвестника выделения средств. На прошлой неделе состояласьвстреча президента Украины и главы МВФ. Вероятно, [Кристалина] Георгиева получила необходимые ей подтверждения, что реформы идут своим чередом. Это дало зеленый свет для следующего шага обсуждений. Также нельзя исключать, что сам факт появления миссии МВФ в Украине подстегнет темпы принятия земельной реформы, которую нынешний глава миссии называет краеугольным камнем долгосрочного экономического роста страны", – считает Позний. В тренде Зачем ревизоры МВФ приехали в Киев: эксперт объяснил

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале "Миссия МВФ снова в Украине: сколько денег дадут и при каких условиях".

Напомним, в Верховной Раде Украины с 6 февраля продолжается процесс рассмотрения во втором чтении закона об обороте сельскохозяйственных земель. Депутаты уже осилили больше тысячи поправок к документу из 4018.

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