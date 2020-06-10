МВФ отправил Украине первый транш по новой программе

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой программы финансирования stand-by, уже направлен в Украину. Об этом сообщил в представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

"Первый транш в 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", – написал Рашкован на своей странице в Facebook.

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Он также подчеркнул, что все средства, которые будут получены по этой программе сотрудничества, будут направлены в государственный бюджет.

Напомним, новая программа сотрудничества Украины и МВФ stand-by рассчитана на 18 месяцев. Общая сумма кредитования составляет около 5 млрд долларов и будет выплачена четырьмя траншами. Ожидается, что первый транш в размере 2,1 млрд долларов поступит в Украину уже в ближайшее время и будет полностью потрачен на компенсацию дефицита бюджета.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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