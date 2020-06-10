Новый кредит МВФ: Шмыгаль рассказал, когда придут и куда уйдут деньги и закончился ли кризис

МВФ одобрил программу кредитования Украины stand-by на 5 млрд долларов . При этом первый транш от Международного валютного фонда составит 2,1 млрд долларов, что на 200 млн больше ожидаемого ранее, сообщил президент Владимир Зеленский.

А премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" рассказал подробности соглашения между Киевом и Фондом.

"2,1 млрд долларов – это первый транш, получить мы его надеемся в ближайшие день-два. Программа рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит на пять лет", – напомнил глава правительства.

На вопрос, почему МВФ увеличил сумму первого транша, Шмыгаль ответил:

"Это такая договоренность, которую президент Украины (Владимир Зеленский – Ред .) достиг во время окончательных переговоров с руководителем МВФ, то есть Фонд с пониманием отнесся к кризисной ситуации в Украине. С пониманием отнесся к большему количеству средств, которые сегодня нужны для людей в Украине, а не просто положить, чтобы они где-то лежали в банках. Поэтому это – прямые средства в бюджет на борьбу с кризисом COVID-19 и его последствиями".

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Отвечая на вопрос ведущей в студии, прошел ли самый тяжелый кризисный период, премьер заметил:

"У нас позади самый сложный период с точки зрения первой волны коронавируса. Это однозначно. Мы его выдержали и подготовили медицину и общество, что нам придется с этим жить, конечно, мы сейчас находимся на сложно этапе экономического кризиса, ведь апрель и май были провалены с точки зрения ВВП, мы глубоко "просели" и сейчас находимся на этапе восстановления, как быстро мы восстановимся – будет ли это во втором квартале, или выйдем на рост в третьем квартале этого года. Поэтому тяжелый период продолжается, непростые времена (возможно) еще впереди, но мы находимся в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики, мы ищем и внедряем механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест и запускает экономику".

Премьер напомнил, что число безработных в Украине с начала карантина выросло с 320 тысяч до 510-ти, но сейчас этот процесс замедлился и в мае через центры занятости удалось трудоустроить 110 тысяч украинцев. При этом продолжается наполнение бюджета.

"Уверен, что мы этот период мы пройдем уверенно, твердо, непросто (никто просто не обещал), но мы понимаем, как двигаться", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также рассказал, что МВФ не будет выдвигать Украине каких-либо дополнительных требований относительно получения второго транша помощи.

"Не прописано в условиях этой программы никаких изменений к пенсионному возрасту или иные вещи, касающиеся пенсии. Что почувствуют люди? Люди должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной политике, в финансово-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, госбюджета", – подчеркнул он.

"Все условия уже прописаны в существующем меморандуме. Они довольно просты для Украины, но важны: это борьба с коррупцией, сбалансированная политика в экономике и в бюджетной сфере, параметры дефицита госбюджета, параметры инфляции. Все эти вещи параметрально прописаны", – отметил Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что средства, которые получает госбюджет – это средства для людей, и будут потрачены на финансирование фонда по борьбе с COVID-19, других бюджетных и социальных программ, выплаты пенсий и обеспечение стабильности.

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Напомним, несмотря на то, что МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, он ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 год с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

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