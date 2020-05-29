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МВФ пока не планирует рассматривать соглашение с Украиной 5 июня

29 мая, 17:32

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Если в эту повестку не внесут нашу страну, транш будет перенесен на более поздний срок

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) пока не внес Украину, которая ожидает первого траншав 1,9 млрд долларов, в свой календарь на 5 июня.

В документе, который обновлялся 28 мая, на 5 июня обозначено только рассмотрение запроса Папуа-Новой Гвинеи на выплату средств по программе быстрого кредитования.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд может одобрить кредита на сумму 5 млрд долларов на заседании совета директоров 5 июня. В таком случае первый транш в размере 1,9 млрд долларов будет выделен на следующий день, 6 июня.

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Напомним, общая сумма кредита МВФ оказалась меньше той, о которой говорилось раньше. Напомним, что МВФ предварительно согласовал выделение Украине нового кредита еще в начале декабря прошлого года. Тогда речь шла о 4 млрд SDR ("валюты" МВФ – специальных прав заимствования), или о 5,5 млрд долларов, которые Украина могла получить от Фонда в течение трех лет по программе расширенного финансирования (EFF). После начала пандемии и экономического кризиса, уже в апреле, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера программы до 8 млрд долларов "как минимум". Кроме того, предполагалось, что Украина сможет претендовать еще и на некоторую помощь МВФ для борьбы с COVID-19.

В итоге размер новой программы составил лишь 5 млрд долларов. Почему так произошло, и хватит ли Украине этих денег, чтобы пережить кризис, разбирался сайт "Сегодня".

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Источник: Сегодня

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