"Мы не можем печатать деньги": Зеленский объяснил, как повышать пенсии

Деньги из бюджета страны необходимы и на другие нужды, отметил президент

Повысить пенсии в Украине невозможно без комплексного развития экономики. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеоролике, в котором показал украинцам рабочий день главы государства.

"Есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Но мы должны понять: мы серьезно увеличиваем пенсии, или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны... А вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы они (пенсии. – Ред.), может, не в разы росли, но начали расти", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году в Украине запланировано несколько повышений максимального размера пенсии. Первое повышение уже состоялось в начале года – 1 января. Сейчас максимальная пенсия в стране – 16 380 грн.

При этом более трети украинских пенсионеров, общее количество которых в Украине составляет 11,3 млн человек, ежемесячно получают менее 2000 гривен. Выплаты же от 5 тысяч до 10 тысяч гривен получают 9,3% пенсионеров в стране.

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