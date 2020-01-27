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Сколько украинских пенсионеров получает больше 10 тыс. гривен: статистика

27 января, 19:24

В Пенсионном фонде рассказали о богатых и бедных пенсионерах

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Более трети украинских пенсионеров, общее количество которых в Украине составляет 11,3 млн людей, ежемесячно получают менее 2000 гривен. Такую информацию обнародовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 1 января 2020 года пенсия в размере до 1500 гривен была назначена 0,7% пенсионеров, от 1500 до 2000 гривен – 34,8%.

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Выплаты в размере от 2000 до 3000 гривен получают 34,2% пенсионеров, от 3000 до 4000 – 12,4%, от 4000 до 5000 – 6,3%, от 5 тыс. до 10 тысяч гривен – 9,3%.

При этом в прошлом году почти вдвое увеличилось количество пенсионеров, получающих больше 10 тысяч гривен, – с 1,2% до 2,3% от общего количества.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство направило в парламент законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат.

Также мы сообщали о том, что правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год. Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составит 172,58 млрд гривен.

Недавно в эфире телеканала "Украина 24" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

Смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен:

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Источник: Сегодня

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