Зеленский показал свой один рабочий день: опубликовано видео

Офис главы государства опубликовал видео, как проходит обычный рабочий день президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что такое ответственность для президента Украины и каким людям он доверяет, а также отметил, что ему нравится быть президентом
Рассказал, по какой причине важно, чтобы страна перестала функционировать в ручном режиме и объяснил, почему государству крайне необходимы не только молодые специалисты, но и те, которым за 40.
На видео можно увидеть, как Зеленский приезжал недавно в Верховную Раду и встречался со "слугами народа".
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президента. По его словам, быть главой государства – это очень сложная работа с большой ответственностью. Также он поделился самыми приятными моментами в этой непростой работе.
А вот помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", что считает Зеленского человеком, вокруг которого собираются все силы. Также он заверил, что между членами команды президента нет конкуренции.
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