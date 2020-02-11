Глава государства рассказал, что такое ответственность для президента Украины

Офис главы государства опубликовал видео, как проходит обычный рабочий день президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что такое ответственность для президента Украины и каким людям он доверяет, а также отметил, что ему нравится быть президентом

Рассказал, по какой причине важно, чтобы страна перестала функционировать в ручном режиме и объяснил, почему государству крайне необходимы не только молодые специалисты, но и те, которым за 40.

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На видео можно увидеть, как Зеленский приезжал недавно в Верховную Раду и встречался со "слугами народа".

В тренде Зеленский показал свой один рабочий день: опубликовано видео

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президента. По его словам, быть главой государства – это очень сложная работа с большой ответственностью. Также он поделился самыми приятными моментами в этой непростой работе.

А вот помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", что считает Зеленского человеком, вокруг которого собираются все силы. Также он заверил, что между членами команды президента нет конкуренции.

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