Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Зеленский показал свой один рабочий день: опубликовано видео

11 февраля, 11:06

Глава государства рассказал, что такое ответственность для президента Украины

Офис главы государства опубликовал видео, как проходит обычный рабочий день президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что такое ответственность для президента Украины и каким людям он доверяет, а также отметил, что ему нравится быть президентом

Рассказал, по какой причине важно, чтобы страна перестала функционировать в ручном режиме и объяснил, почему государству крайне необходимы не только молодые специалисты, но и те, которым за 40.

Реклама

На видео можно увидеть, как Зеленский приезжал недавно в Верховную Раду и встречался со "слугами народа".

В тренде
Зеленский показал свой один рабочий день: опубликовано видео

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский назвал самый неприятный момент на посту президента. По его словам, быть главой государства – это очень сложная работа с большой ответственностью. Также он поделился самыми приятными моментами в этой непростой работе.

А вот помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", что считает Зеленского человеком, вокруг которого собираются все силы. Также он заверил, что между членами команды президента нет конкуренции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

президент Владимир Зеленский рабочий день

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о Зеленском
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о ЗеленскомПолитика
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фото
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фотоПолитика
Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условии
Чумак рассказал, как вырастут зарплаты прокуроров и при каком условииЭкономика
Житель оккупированного Крыма написал письмо Зеленскому: фото
Житель оккупированного Крыма написал письмо Зеленскому: фотоПолитика
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился украинец
На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился украинецУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...