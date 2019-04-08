"Мы зажаты долгом": Гройсман назвал стратегическую цель

По словам премьера, доля государственного долга к ВВП должна снижаться

Фото: Кабинет министров Украины

"Мы зажаты долгом": Гройсман назвал стратегическую цель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b83/0ac/5cab830ac3bc8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b83/0ac/5cab830ac3bc8.jpg 2019-04-08T20:32:00+03:00 Экономика По словам премьера, доля государственного долга к ВВП должна снижаться

Период с 2019 года по 2021-й включительно будет чрезвычайно сложным для Украины с точки зрения обслуживания и выплаты государственного долга.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Стратегического комитета Кабинета министров, информирует правительственный портал.

"У нас профессиональные подходы к планированию, в частности стратегическому бюджетному планированию. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы доля долга (относительно ВВП) снижалась. Это наша стратегическая цель", – сказал он.

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По его словам, с 2008 года по 2013 годы государственный долг был неадекватно увеличен, а сегодня это "огромный груз, который отвлекает ресурс от быстрых изменений".

Гройсман напомнил, что в 2019 году треть бюджета будет направлена ​​на оплату долгов.

"Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и более высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом – это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг уменьшаться", – сказал премьер.

В свою очередь члены Кабмина отметили, что с 2016 года объем государственного долга стабильно снижается и сегодня он достиг "безопасной границы". По их словам, ориентир – снижение доли госдолга до 50,5% в 2019 году и до 41,4% в последующие годы.

Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 году сумма прямого и гарантированного государством долга составляла 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.

В январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Однако в апреле Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному и гарантированному государством долгу за 2019 год – сумма увеличилась до 460,99 млрд гривен.

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