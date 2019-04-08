"Мы зажаты долгом": Гройсман назвал стратегическую цель
По словам премьера, доля государственного долга к ВВП должна снижаться
Период с 2019 года по 2021-й включительно будет чрезвычайно сложным для Украины с точки зрения обслуживания и выплаты государственного долга.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Стратегического комитета Кабинета министров, информирует правительственный портал.
"У нас профессиональные подходы к планированию, в частности стратегическому бюджетному планированию. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы доля долга (относительно ВВП) снижалась. Это наша стратегическая цель", – сказал он.
По его словам, с 2008 года по 2013 годы государственный долг был неадекватно увеличен, а сегодня это "огромный груз, который отвлекает ресурс от быстрых изменений".
Гройсман напомнил, что в 2019 году треть бюджета будет направлена на оплату долгов.
"Понятно, что каждый хотел бы иметь и более высокие зарплаты, и более высокие пенсии, и лучшую инфраструктуру. Но мы зажаты долгом. Нам отдавать его. Поэтому профессиональное и качественное управление госдолгом – это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг уменьшаться", – сказал премьер.
В свою очередь члены Кабмина отметили, что с 2016 года объем государственного долга стабильно снижается и сегодня он достиг "безопасной границы". По их словам, ориентир – снижение доли госдолга до 50,5% в 2019 году и до 41,4% в последующие годы.
Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 году сумма прямого и гарантированного государством долга составляла 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.
В январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.
Однако в апреле Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному и гарантированному государством долгу за 2019 год – сумма увеличилась до 460,99 млрд гривен.
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