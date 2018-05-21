Мясо в Украине подорожало на треть

За год в Украине заметно выросла стоимость мяса. Так, "мясная корзина", в которую входят все виды мяса и колбасных изделий, цены на которые подлежат госмониторингу, подорожала на 35%. Такие данные обнародовал аграрный эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"За год мясной корзина подорожала на 35%. ... За это время общая инфляция составила 13%, а продуктовая инфляция – 17%. Минимальная заработная плата за год выросла на 16%. Средняя оплата труда за то же время поднялась на 26%", – констатировал Дорошенко, отметив, что в результате подорожания мясо стало украинцам не по карману.

Эксперт уточнил, что все виды мяса за год прибавили 25-71% цены, а именно:

сало – "плюс" 71%, или 29 грн/кг;

свинина – 41%, или 34 грн/кг;

колбаса вареная – 34%, или 22 грн/кг;

говядина – 27%, или 27 грн/кг;

курица в тушке и филе – на 25%, или 11-18 грн/кг.

По данным аналитиков, в конце апреля килограмм говядины можно было купить в среднем по стране за 125 грн, свинины – 116 грн, филе курицы – 91 грн, вареной колбасы – по 86 грн, сала – по 70 грн. Напомним, по прогнозу Дорошенко, говядина в Украине подорожает еще на 10%. Свинина, по прогнозу эксперта, вырастет в цене меньше — на 2-3%, или на 2-4 грн/кг.

Как подчеркивает Дорошенко, в Украине в связи с высокими ценами упало и потребление мяса.

"С 2014 по 2015 украинцы стали есть мяса значительно меньше из-за резкого падения доходов. 2016 год показал незначительное улучшение ситуации. По официальным данным, падение потребления мяса продолжалось и в 2017 году – до октября. Но по итогам года зафиксирован рост потребления – на каждого приходится по 51,7 кг съеденного мяса. Обьяснить это можно за счет повышения пенсий, поскольку доходы работающих за последний квартал 2017 не показала резкого повышения. Но по данным Организации экономического сотрудничества и развития каждый украинец съел в 2017 году 41,7 кг всех видов мяса. Это на 10 кг меньше, чем говорят официальные источники. По подсчетам ОЭСР в следующем году каждый может рассчитывать на 43,3 кг, что на 1,6 кг больше, чем в прошлом. А 2020 эта цифра еще вырастет на 0,7 кг и достигнет 44 кг на человека. Это произойдет только за счет свинины и курятины. В ЕС уже сегодня каждый гражданин потребляет 86 кг", – рассказал специалист.

Как сообщалось, также в Украине стремительно дорожает борщевой набор. Только за последний месяц он прибавил в цене почти 10%:

Государственный мониторинг осуществляется по таким видам мясной продукции: свинина, говядина, сало, куриная тушка и филе, вареная колбаса.