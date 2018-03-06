На бюджет не влияет: в Минфине объяснили, зачем Украине новый транш МВФ

Задержка с поступлением транша от Международного валютного фонда (МВФ) не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

"Средства МВФ, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, в первую очередь, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов", – отметила Маркарова.

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По словам Маркаровой, большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде всего интересуются, выполняет ли страна программу МВФ. Заместитель министра также подчеркнула, что принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ.

Напомним, как неоднократно поясняли в Нацбанке и консалтинговых компаниях, сотрудничество с МВФ также необходимо Украине из-за запланированных на 2018-20 гг. серьезных выплат по внешним долгам – только в 2018 году Украине придется погасить 4 млрд долларов задолженности. В целом, за последующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

Золотовалютные резервы НБУ сейчас составляют 18,5 млрд долларов. По подсчетам экспертов, собственных средств на погашение долгов Украине хватить "впритык", поэтому лучшим вариантом являются новые кредиты. При этом, как отмечают специалисты, очень важно занимать деньги на более выгодных условиях, уменьшая суммы выплат по процентам. Таким образом, Украина будет постепенно облегчать долговое бремя.

Как сообщалось, в отношениях МВФ и Украины наметился очередной кризис: