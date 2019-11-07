На Европу надвигается кризис: МВФ предупредил об опасности

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В преддверии возможного мирового кризисаМеждународный валютный фонд (МВФ) предупредил страны ЕС о новой финансовой угрозе. По мнению фонда, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения проблем, сообщает Bloomberg.

МВФ провел оценку экономической ситуации в Европе и указал, что возможными источниками будущих проблем являются торговый протекционизм, "хаотичный Brexit", а также геополитика. Так, в МВФ считают, что уменьшение торговли и падение производства может привести к росту цен, в том числе в сфере недвижимости и других активов. Это в свою очередь может ослабить устойчивость банков.

В такой ситуации в МВФ считают необходимым ослабление бюджетной политики Германии и Нидерландов. По мнению аналитиков фонда, это может стимулировать экономический рост в регионе.

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Впрочем, в Германии опасения МВФ встретили со скепсисом. Так, министр финансов этой страны Олаф Шольц заявил, что никаких срочных мер для стимулирования предпринимать не нужно.

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"У нас есть все возможности для того, чтобы справиться с ситуацией, если кризис действительно наступит. Но сейчас кризиса нет, и мы его не ожидаем", – сказал Шольц.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим докладом небольшое – минус 0,3%, МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось. А перспективы и проблемы, которые такая ситуация несет нашей стране, украинские бизнесмены обсудили в рамках Business Wisdom Summit: Видео: Сегодня

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