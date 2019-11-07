На Европу надвигается кризис: МВФ предупредил об опасности

В преддверии возможного мирового кризисаМеждународный валютный фонд (МВФ) предупредил страны ЕС о новой финансовой угрозе. По мнению фонда, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения проблем, сообщает Bloomberg.
МВФ провел оценку экономической ситуации в Европе и указал, что возможными источниками будущих проблем являются торговый протекционизм, "хаотичный Brexit", а также геополитика. Так, в МВФ считают, что уменьшение торговли и падение производства может привести к росту цен, в том числе в сфере недвижимости и других активов. Это в свою очередь может ослабить устойчивость банков.
В такой ситуации в МВФ считают необходимым ослабление бюджетной политики Германии и Нидерландов. По мнению аналитиков фонда, это может стимулировать экономический рост в регионе.
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Впрочем, в Германии опасения МВФ встретили со скепсисом. Так, министр финансов этой страны Олаф Шольц заявил, что никаких срочных мер для стимулирования предпринимать не нужно.
"У нас есть все возможности для того, чтобы справиться с ситуацией, если кризис действительно наступит. Но сейчас кризиса нет, и мы его не ожидаем", – сказал Шольц.
Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим докладом небольшое – минус 0,3%, МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.
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