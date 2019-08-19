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"На горизонте маячит очередной арбитраж": в "Нафтогазе" озвучили долг "Газпрома"

19 августа, 21:05

В украинской компании назвали "Газпром" крупнейшим своим должником

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Долг российского "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" превысил 2,84 млрд долларов. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на странице украинской компании в Facebook.

"Государственная компания Кремля "Газпром" является крупнейшим должником "Нафтогаза". "Газпром" должен нам уже более 2,84 млрд долларов. А на горизонте маячит очередной арбитраж по транзитному контракту еще на 12 млрд долларов", – отмечает пресс-служба.

В "Нафтогазе" также добавили, что требуют от России 5,2 млрд долларов возмещения за захваченные активы в Крыму.

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"Арбитраж рассматривает дела в несколько этапов. Первый – выясняет, является ли этот вопрос в его компетенции. Второй этап – действительно ли Россия должна быть ответчиком и, наконец, перешли к заключительному этапу – определению суммы компенсации. Просим Трибунал обязать Россию выплатить 5,2 млрд долларов", – сообщили в украинской компании.

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Новости "Сегодня" писали, что в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014-2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов.  

Российская сторона отказалась платить и заявила, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как считает их невыгодными. Но, чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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Источник: Сегодня

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