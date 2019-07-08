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На мир надвигается кризис: эксперт назвал страну, которая первой ощутит проблемы

8 июля, 14:45

У глобальной экономики есть только 1,5 года на подготовку, считает аналитик

Фото: rawpixel.com / Freepik
Фото: rawpixel.com / Freepik.

Новый глобальный кризис, который прогнозируют аналитики по всему миру, скорее всего, начнется с Китая. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

По его словам, существует целый ряд симптомов, которые свидетельствуют в пользу такого развития ситуации. Например, в мае 2019 года в Китае рухнул банк с активами более 80 млрд долларов, что произошло впервые за 20 лет. Банк был национализирован и спасен, но важнее причина краха - проблемы с обслуживанием выданных кредитов, часть которых были выданы как инвестиционные операции.

"Денежная эмиссия и кредитные вливания Народного банка КНР привели к тому, что активы банковской системы Китая утроились за последние восемь лет, а их общий размер составил 36 триллионов долларов - более чем вдвое превышает показатель банков США. Это, к слову, было одним из ключевых инструментов стимулирования роста китайской экономики, темпы роста которой последние годы упорно замедляются", - отметил Амелин.

К слову, темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет, а экспорт Китая показал самое большое падение за три года.

Аналитик обращает внимание, что у США - одного из важнейших рынков Китая – "все тоже не очень хорошо".

"Америка показала наибольший рост дефицита торгового баланса в декабре на 18,8%, он составил 621 млрд долларов в 2018 году и стал самым большим показателем с 2008 года. Но в отличие от Китая, США перекрывают свой дефицит эмиссией доллара, который пока еще является мировой валютой", – считает Амелин.

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Среди симптомов грядущего краха он упомянул рост китайского долга и падение способности заемщиков обслуживать долги, а также падение продаж автомобилей – первое более чем за 20 лет. Кроме того, беспокойство вызывает тот факт, что правительство Китая через госбанки держит на плаву частные корпорации-банкроты для сохранения рабочих мест.

"С 2023 года Китай впервые за последние 20 лет будет иметь отрицательное сальдо торгового баланса и многое другое... Кризис мог бы наступить в любой момент уже в 2019 году, но в конце 2020 года выборы президента США и Дональд Трамп сделает все, чтобы до выборов экономика не омрачила их результат. Так что, полтора года у планеты Земля еще есть", – прогнозирует Амелин и советует Украине разработать антикризисный план.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что наибольшую угрозу экономике сейчас представляют торговые войны, в частности противостояние Китая и США. А о замедлении экономического роста в мире также предупредил аналитический центр Brookings, чьи эксперты назвали основные глобальные угрозы.

В начале 2019 года ключевые риски для мировой экономики обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:

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Тег экономика, Китай, США, кризис, экономический кризис, глобальная проблема, риски, финансовый кризис

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