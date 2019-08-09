На Орловской ВЭС установили половину ветротурбин

Фото: DTEK Renewables

На Орловской ветряной электростанции (ВЭС) компании ДТЭК уже установлена половина ветротурбин. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК ВИЭ на официальной странице в Facebook.

"Строительство Орловской ВЭС прошло свой "экватор". то означает, что 14 из 26 ветротурбин уже смонтированы на площадке ветроэлектростанции. Наши коллеги из Vestas прилагают усилия, чтобы на установление ветротурбины тратилось 3-4 суток, если позволяют погодные условия", – говорится в сообщении.

Ожидается, что 26 ветротурбин будут установлены уже в сентябре 2019 года.

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"Годовая генерация электроэнергии на Орловском ВЭС составит около 380 млн кВт·ч. И эти ветряные киловатты позволят усилить энергетическую безопасность страны. Движемся к энергонезависимости и создаем энергетику будущего!", – отметили в компании.

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Как известно, помимо 26 ветротурбин, Орловская ВЭС будет включать в себя трансформаторную подстанцию и административно-бытовой комплекс — здание, где работают диспетчеры и инженеры-электромеханики. Все это связано между собой более чем 150 километрами электрических и оптических кабелей. Мощность каждой ветротурбины — 3,8 МВт, что совокупно составляет практически 100 МВт.

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