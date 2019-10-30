На почте больше не будут продавать лотерейные билеты

Фото: "Укрпочта" / Facebook

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", который с 2020 года повысит тарифы, с 1 ноября 2019 года прекратит продавать в своих отделениях лотереи. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Так как мы пока не продали еще почтамт под пятизвездочный отель, то чтобы не конкурировать с казино, согласно планируемым решениям Верховной Рады, "Укрпочта" с 1 ноября окончательно прекратит продавать лотереи. Единственная азартная игра, в которую мы продолжим играть – это утверждение тарифов", – написал Смелянский на своей странице в Facebook.

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Информацию подтвердила и пресс-служба "Укрпочты".

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса. В документе правительство предлагает установить ограничения по количеству лицензий, игорных заведений и оборудования, разрешить размещение игровых автоматов исключительно на территории отелей класса 3-5 звезд, а казино – только в 5-звездочных отелях.

Напомним, игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года, а негосударственные лотереи оказались вне закона в 2012 году.

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