На рынках начали продавать украинские огурцы: тест на нитраты

Специалисты помогли "Сегодня" выяснить, безопасно ли покупать отечественные тепличные овощи

На рынках начали продавать украинские огурцы: тест на нитраты 2019-03-13T15:07:31+02:00 Экономика Специалисты помогли "Сегодня" выяснить, безопасно ли покупать отечественные тепличные овощи

В продаже появились ранние огурцы из украинских теплиц. "Сегодня" отравились на столичный рынок, чтобы узнать, почем продаются эти овощи, и выяснить, безопасны ли они.

За килограмм огурцов пока просят минимум 85 гривен, но выбор оказался довольно большим. Продавщица Елена уверяет, что все овощи прошли лабораторную проверку.

"Проверены. Хорошие анализы. Без пестицидов всяких. Есть уманские. Есть те, что Ровно выращивает. Есть Кировоград... Все, что у нас растет, через лабораторию проходит", – говорит Елена.

Съемочная группа решила самостоятельно проверить огурцы на содержание нитратов. Для анализа нужно лишь 10 граммов однородной массы, в которую превращают четверть очищенного огурца, отрезанную так, чтобы захватить и середину овощи, и его края. Результат доступе через три минуты.

"15,47 миллиграммов на килограмм. Норма для огурцов в защищенном грунте – 400 миллиграммов", – отмечают в лаборатории.

Специалисты предупреждают, что есть огурцы с кожицей пока не следует, даже если овощ окажется безопасным. Нитратов в неочищенных огурцах оказалось вдвое больше, чем в очищенных, но этот показатель все равно в 10 раз ниже допустимой нормы.

Овощи советуют покупать у надежных продавцов и обязательно требовать сертификат лабораторных исследований.

"Чтобы это было не вредно для здоровья, нужно, прежде всего, обрезать огурцы с "полюсов". И обязательно снять кожицу. Можно минут на 30 замочить в холодной воде. В холодную воду можно добавить аскорбиновую кислоту или лимонный сок – они разрушают нитраты", – советует заведующая лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.



Напомним, ранее в Украине назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми овощами. В овощную корзину вошли продукты, которые составляют борщевой набор, то есть по одному килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.

Кроме того, "Сегодня" выяснили, когда подешевеют овощи весной 2019 года.

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