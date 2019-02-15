Когда подешевеют овощи в Украине: прогноз цен на весну 2019 года

В 2019 году переплачиваем за борщовый набор и экономим на яблоках

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Когда подешевеют овощи в Украине: прогноз цен на весну 2019 года Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/403/5b3/5c64035b38681.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/403/5b3/5c64035b38681.png 2019-02-15T07:19:00+02:00 Экономика В 2019 году переплачиваем за борщовый набор и экономим на яблоках

Нынешней зимой все не так, как обычно, на фруктово-овощном рынке в это время. В отличие от прошлого года за овощи платим заоблачные цены, зато можем сэкономить на дешевых фруктах. Также за год подешевели яйца, сахар и топливо для автомобилей. А вот остальные товары и услуги бьют по кошельку: рост цен на них за год составил от 2,5% до 28% по сравнению с январем 2018 года.

Рост и причины

Как подсчитала Госслужба статистики, с января 2018 г. по январь 2019 г. инфляция составила 9,2%, при этом продукты подорожали меньше — на 7,9%. Но покупатели, прежде всего пенсионеры, для которых бакалея и овощи являются основой их меню, сейчас шокированы ценами на борщовый набор: капуста стоит 12—15 грн/кг, картофель — 9—10, морковь и свекла — 9—12. Год назад цены были вполовину меньше. Больше всего подорожал лук: до 20—22 грн/кг, это в 4 раза больше, чем в январе 2018 г. Хорошо, что удар по кошельку смягчили дешевые фрукты, прежде всего яблоки: на рынках отечественные хорошего качества можно купить даже по 5—6 грн/кг. Дешевле на 3—5 грн/кг (8—12%), чем в прошлом году, стоят цитрусовые и бананы. Например, кило апельсинов можно найти по 24 грн/ кг (–6 грн по сравнению с январем 2018 года). Но в целом овощи за год подорожали на 34,5%, а фрукты подешевели на 19,2%. Также на 12,6% (2,5—3 грн/дес.) подешевели яйца. Самая стабильная цена на подсолнечное масло (+2,5%), то есть литр подорожал всего на 70—80 коп. Экономисты объясняют резкое изменение в цене овощей и фруктов тем, что она весьма зависит от урожая.

"Не секрет, что яблок в прошлом году собрали много, а например, лук не уродил, отсюда и изменение цен в разы, через год все может быть совсем по-другому, — говорит экономист Иван Никитченко. — Намного подорожали алкоголь и табак (+18%) из-за повышения акцизов на них. Вклад в общую инфляцию внесло и 40%-е повышение цен на газ и почти 25%-е на коммунальные услуги".

Одежда на месте

Из промтоваров и услуг почти не изменились цены на одежду (+0,6%), обувь (+1,2%), топливо (–1,9%, или 50—55 коп./л бензина А-95). А вот стоимость проезда в автотранспорте выросла за год на 28,1%. На 22,9% подорожал природный газ, на 13,1% — коммунальные услуги. Зарплаты и пенсии тоже не стояли на месте: номинально минзарплата выросла на 450 грн (до 4173 грн), или на 12%, средняя — оценочно, так как данных за январь еще нет, на 1500 грн (ожидается в январе 2019 года около 9200 грн), или на 19%. Минимальная пенсия увеличилась на 124 грн (до 1497 грн), или на 9%. Очевидно, что у тех, кто получает минимум, рост доходов не перекрыл даже официальный рост цен.

Овощи подешевеют только к маю

Специалисты плодоовощного рынка ожидают снижения цен на борщовый набор не ранее конца апреля, когда на прилавках появятся корнеплоды нового урожая.

"Причины традиционные: к весне предложение овощей все ниже, затраты на хранение все больше, так как хранилища надо обогревать, поэтому себестоимость продукции растет, — разъяснил нам эксперт Федор Рыбаков. — Через месяц цены на морковь, свеклу, капусту, лук вырастут еще на 10—15%, или на 1,5—2 грн/кг. А вот картофель подешевеет уже в начале апреля, когда появится молодой картофель из Египта. Да и предложение по картошке увеличится, прежде всего на базарах. Урожай в прошлом году был хороший, и селяне, которые обеспечивают картофелем около 85% рынка, начнут массово продавать излишки. Поэтому килограмм реально будет купить даже по 5—6 грн. Яблоки, наоборот, подорожают в марте — апреле почти вдвое, так как украинские закончатся, а импорт будет зависеть от курса доллара, это 16—18 грн/ кг и более".

Что касается инфляции в 2019 году, то Никитченко согласен с прогнозом Нацбанка — 7,5% за год. Но при условии, что не будет резкой девальвации гривни и роста тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, ранее мы выяснили, какие цены на "молочку" ждут украинцев в 2019 году. По словам специалистов, рынок молочных продуктов в Украине довольно сбалансированный и резкого подорожания не предвидится.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Когда подешевеют овощи в Украине: прогноз цен на весну 2019 года". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.