На сколько подорожали молочные продукты: эксперты изучили цены

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Вслед за подорожанием в июне молочной корзины, куда входит по килограмму творога, сметаны, литр молока и 200 г сливочного масла, аналитики Ассоциации поставщиков торговых сетей выяснили, что в июле 2019 года другие молочные продукты также выросли в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом написал глава ассоциации Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, за год кефир, йогурт, сливки, твердый и плавленый сыр, а также маргарин в украинских супермаркетах подорожали на 16%. Он добавил, что цены актуальны преимущественно для Киева, но темпы роста соответствуют общеукраинским тенденциям.

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Дорошенко указал, как подорожал каждый из молочных продуктов:

нежирный кефир (0%, 900 мл): июль 2018 года – 22,2 грн, июль 2019 года – 24,9 грн (+12%);

классический йогурт (1,5%, 580 мл): 27,9 грн и 31,6 грн соответственно (+13%);

твердый голландский сыр (45%, 285 г): 62,1 грн и 71,9 грн соответственно (+16%);

сливки (10%, 200 мл): 13,8 грн и 16,3 грн соответственно (+18%);

маргарин (70%, 200 г): 11,8 грн и 14,4 грн соответственно (+22%);

плавленый сливочный сыр (55%, 90 г): 12,3 грн и 15,4 грн соответственно (+25%).

Как писали новости "Сегодня", по словам директора Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексея Квасницкого, в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Подробнее – в нашем сюжете:

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