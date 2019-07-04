На сколько Украина отстала от плана по приватизации: названа цифра

Бюджетный недобор решили заместить внутренними заимствованиями

Фото: пресс-центр НБУ

Поступления от приватизации составили всего 0,3 млрд грн – только 1,6% от годового плана. Об этом 4 июля информирует пресс-служба Министерства финансов, подводя итоги выполнения государственного бюджета за январь-июнь 2019 года.

"В рамках управления ликвидностью было принято решение о замещении поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что по итогам первого полугодия 2019 года доходы госбюджета составили 506,8 млрд грн, что на 4,3% меньше плана. В Минфине добавили, что во втором полугодии остаются риски невыполнения доходов из-за укрепившейся гривни и сократившегося импорта.

В 2018 году Украина выполнила план по доходам госбюджета от приватизации лишь на 1,4% – поступления составили 0,3 млрд грн. В декабре правительство решило привлечь дополнительный объем внутренних заимствований. Фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте, или 96% от уточненного плана. Внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние – 174 млрд грн, сообщали в Минфине.

В госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн от доходов от приватизации предприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эту цифру выполнить вполне реально:

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