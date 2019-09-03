На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Минимальный оклад педагогического работника в Украине с 2020 года составит 2,5 прожиточных минимума, с 2021-го – 3 прожиточных минимума, с 2022-го – 3,5 прожиточных минимума, а с 2023-го – 4 прожиточных минимума.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, которое обнародовано на правительственном портале. Сам документ был принят 10 июля 2019 года.

"Правительство создало условия для существенного увеличения размеров оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки начиная с 2020 года", – отмечает пресс-служба Кабмина.

Также подчеркивается, что Законом "Об образовании" предусмотрено поэтапное ежегодное увеличение размеров должностных окладов педагогических работников низкой квалификационной категории до четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. При этом минимальный оклад научно-педагогического работника устанавливается на 25% выше оклада педагогического работника низкой квалификационной категории.

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В то же время, согласно Закону "О научной и научно-технической деятельности" должностные оклады научных работников устанавливаются, исходя из расчета оклада младшего научного сотрудника, установленного на уровне не ниже двойной средней заработной платы в промышленности в целом по Украине.

"Однако, учитывая финансовые возможности государства, такие размеры оплаты труда нереально установить одновременно и в течение одного финансового года", – добавили в Кабмине.

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В постановлении говорится также, что надбавки в размере до 50% должностного оклада устанавливаются за высокие достижения в труде, выполнение особо важной работы и сложность в работе. При этом ограничение не распространяется на работников национальных заведений (учреждений).

Напомним, что с 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан в Украине составляет 2007 грн.

Новости "Сегодня" писали, что, по словам бывшего премьера Владимира Гройсмана, в 2017-2018 годах зарплаты учителей повысились суммарно на 75% и продолжают расти и в этом году. Он также добавил, что зарплаты педагогов с 1 января 2020 года вырастут на 20-70%.

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