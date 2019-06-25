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Заработная плата учителей повысилась на 80% – Владимир Гройсман

25 июня, 21:40

Премьер подвел первые итоги реформы образования


За два года из государственного бюджета выделено на образование 7 миллиардов гривен, сообщил сегодня премьер-министр Владимир Гройсман во время конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения". На ней педагоги из разных учебных заведений Украины обсудили итоги образовательной реформы.

В своем выступлении премьер сообщил, что за несколько лет в Украине было отремонтировано пять тысяч школ, внедряются европейские стандарты в обучении, растут зарплаты учителям. Владимир Гройсман отметил – достойная заработная плата педагогов – это вложение средств в качественные знания школьников, а значит – в развитие Украины.

"Я вспоминаю, что моя мать примерно в начале 90-х уже не могла работать учителем, не могла обеспечивать нашу семью, – вспоминает Владимир Гройсман. – Она оставила свою работу и ушла в другую сферу, для того чтобы больше зарабатывать денег. Я понимаю, сегодня уровень полаты труда педагогов еще не достаточный. Но повышать зарплату начали. Повысили ее на 80%."

Новая украинская школа стала фундаментальным изменением, которая формирует наше будущее и наше настоящее, ведь способствует утверждению Украины как страны счастливых детей, добавил премьер-министр.

"Для всех нас тема украинских детей, нашего будущего – особая для нас. Для меня она так же личная: я родился в семье педагогов. Я с двух лет ходил в школу: мама преподавала, а я – наблюдал. И все время я был рядом с педагогами, – сказал Владимир Гройсман. – Для меня было и является важным системно изменить ситуацию в образовании, ведь у детей никогда не будет второго шанса получить качественное среднее образование. Поэтому важно обеспечить доступность образования, материальное обеспечение школ и надлежащее обеспечение учителей."

Министр образования Лилия Гриневич заявила, что в результате образовательной реформы постоянно повышается профессиональный уровень педагогов.

"Мы учили учителей иностранным языкам совместно с Британским советом. Мы начали сотрудничество с большим количеством международных организаций, у нас начались новые проекты, в частности украинско-финский проект", – сообщила министр.

В свою очередь, глава правительства напомнил, что, когда Кабмин начинал децентрализацию и укрепление местного самоуправления, было определено, что приоритетом вложения средств является система образования.

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Тег Кабмин, школа, Гройсман, децентрализация, реформа образования

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