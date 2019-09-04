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На сколько выросла средняя зарплата в сельском хозяйстве: Минагропрод подвел итоги

4 сентября, 06:06

Министерство аграрной политики и продовольствия назвало среднемесячную зарплату по итогам семи месяцев

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в январе-июле 2019 года увеличилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8388 грн. Об этом информирует Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В министерстве также добавили, что за семь месяцев выросла среднемесячная зарплата в пищевой промышленности – на 20,5%, до 9608 грн.

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"В июле средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 9850 грн, что на 12,8% больше, чем в июне (8735 грн). В пищевой промышленности средняя заработная плата за июль выросла на 7,9%, составив 10 654 грн (9869 грн в июне)", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июле 2019 года достигла 10 971 грн. При этом в стране сократились долги по зарплатам: на 1 августа сумма задолженности составляла 2,74 млрд грн.

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Мы также сообщали, что к концу 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Украине будет составлять 10 329 грн, а к 2022 году она может вырасти до 15 224 грн или даже 16 682 грн. Такие цифры приведены в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы" Минэкономразвития.

Ранее Владимир Гройсман, возглавлявший Кабмин, спрогнозировал среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.

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сельское хозяйство зарплата средняя зарплата АПК пищевая промышленность Минагропрод

Источник: Сегодня

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