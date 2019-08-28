В Украине выросла средняя зарплата: какие регионы в лидерах

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июле 2019 года достигла 10 971 грн. По сравнению с июнем, когда она составляла 10 783 грн, показатель вырос на 1,7%, а по сравнению с июлем-2018 – на 19,6%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 августа.

В ведомстве добавили, что июльский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,6 раза.

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В то же время реальная зарплата в июле 2019 года по сравнению с июнем этого года увеличилась на 2,4%, а по сравнению с июлем 2018 года – на 9,5%.

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Лидерами по уровню средней зарплаты по итогам июля стали такие регионы:

Киев – 16 249 грн (в апреле – 15 876 грн, в мае – 15 157 грн, в июне – 15 650 грн);

Донецкая область – 12 010 грн (в апреле – 12 134 грн, в мае – 11 391 грн, в июне – 12 483 грн);

Киевская область – 11 567 грн (в апреле – 10 666 грн, в мае – 10 776 грн, в июне – 11 130 грн);

Днепропетровская область – 11 286 грн (в апреле – 10 590 грн, в мае – 10 568 грн, в июне – 10 882 грн);

Запорожская область – 10 924 грн (в апреле – 10 216 грн, в мае – 10 268 грн, в июне – 10 694 грн).

Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Новости "Сегодня" писали, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн – за месяц она выросла на 5,1%.

Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили привязывать зарплаты к доллару. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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