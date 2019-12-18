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На таможне заработали новые сканеры: Гончарук сообщил детали

18 декабря, 11:07

По словам премьера, сканирование груза будет в 10 раз быстрее - всего 20 мин

/ Фото: ГБР

На таможнях в Украине начинают работать сканеры. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гонарук.

"Стартовали с Закарпатской таможни. Там уже все работает. Львовская таможня тоже провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", и "Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно. Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем", – написал он.

По словам премьера, сканирование груза будет в 10 раз быстрее – всего за 20 мин.

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Сканер на таможне. Фото: t.me/PMHoncharuk

Сканер на таможне. Фото: t.me/PMHoncharuk

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Фото: jcomp / Freepik

Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов рассказал, что госбюджет-2020 предусматривает 480 млн грн на обновление инфраструктуры таможни. По его словам, эти средства будут направлены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска, ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов.

А Алексей Гончарук назвал показухой борьбу с контрабандой на Черновицкой таможне. Премьер отметил, что таможенная служба в Черновцах размещена в здании, арендуемом у частного лица, которое связывают с одним из кланов, занимающихся контрабандой.

О том, как на Волыни задержали партию брендовой одежды на 13 млн грн, которую пытались провезти в качестве продукции для магазинов сэконд-хенда, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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таможня сканеры Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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