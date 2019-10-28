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Гончарук назвал показухой борьбу с контрабандой на черновицкой таможне

28 октября, 10:01

Премьера удивило и месторасположение таможенной службы в Черновицкой области

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

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Премьер-министр Алексей Гончарук назвал показухой "борьбу" с контрабандой в Черновицкой области и настаивает на увольнении прокурора области. Отметим, что недавно глава правительства дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне. Об этом он рассказал в своем влоге "Чашка премьера" на Facebook.

По его словам, одно из самых проблемных областей в вопросе контрабанды – Черновицкая. Он отметил, что к его приезду на таможне подготовились – было чисто, никаких очередей, довольные водители, почти работающий сканер и т.п.

"Конечно, эта показуха нас не поразила, потому что мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты по конфискации сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации борьбы с контрабандой, конечно, нас не поразили. Мы максимально быстро сделаем все возможное, чтобы руководством таможни в областях сменилось", – сказал Гончарук.

Премьер отметил, что помещение таможенной службы в Черновцах находится в здании, которое арендуется у частного лица, которое связывают с одним из кланов, занимающимся контрабандой.

"Я поручил быстро найти помещение, в котором могла бы размещаться новая таможня в этой области и обратился к генеральному прокурору с предложением уволить прокурора этой области. Ну не может при порядочном прокуроре в течение двух лет продолжаться системная контрабанда", – добавил глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Черновицкой области пограничники поймали контрабандистов. Банда действовала в районе пункта пропуска "Красноильск".

Также мы писали, что на таможне придумали, как побороть "серый" импорт. Для этого хотят создать электронный реестр тех, кто отсылает и получает гуманитарную помощь.

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контрабанда таможня черновицкая область Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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