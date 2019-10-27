Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

На уроках учительницы-новатора из Каховки дети играют, поют и даже слушают рок

27 октября, 01:27

Ее ученики - участники и призеры всеукраинских олимпиад

Реклама

Она одна из лучших учителей Украины. Наталья Пашковская преподает географию в Каховке. Во время занятий дети играют, поют и даже слушают рок. А еще приобщаются к разумному потреблению и ответственному отношению к природе.

Наталья Пашковская – учительница географии в каховской гимназии. Для учеников – в основном друг и наставник.

"Мы можем пошутить, можем поговорить о каких-то личных темах", – делится Андрей Таранишин, ученик 11 класса Каховской гимназии.

Их наука больше похожа на увлекательную игру: соревнуются в командах, дискутируют, заполняют анкеты, слушают музыку.

"Мы реально настоящие друзья, потому что мы не просто учим географию, у нас всегда печенье, чай, яблоки, наши коты, наши собаки рядом с нами, это в школе, это дома", – признается Наталья Пашковская, учительница географии Каховской гимназии.

Свои знания Наталья Пашковская постоянно совершенствует и постоянно исследует мир. Учительница побывала в 20 странах.

"Более интересно изучать не просто из параграфов, а именно, когда понимаешь – вот человек видел. И как она с восторгом рассказывает об этом, это вдохновляет", – делится Зоряна Зеленянская, ученица 11 класса Каховской гимназии.

Ее ученики – участники и призеры всеукраинских олимпиад. А сама Наталья – инициатор и руководитель проекта, направленного на создание открытых воспитательных пространств. К примеру, в форме игры детей учат сортировать мусор.

Новаторские подходы Натальи Пашковской оценили во время конкурса Global Ticher Prize. Это своеобразная "нобелевская премия" для учителей.

Она одержала победу в специальной номинации ДТЭК "Энергоэффективность и экология".

"Я еще больше уважаю учителя, еще больше горжусь тем, что учительница, у меня еще больше счастья от осознания того, кто я в этом мире и насколько я действительно сильна в создании будущего", – говорит Пашковская.

Идеи и наработки Натальи очень близки компании, которая еще в 2012 году запустили уникальную образовательную онлайн-платформу, где учат разумно потреблять и ответственно относиться к природным ресурсам. Поэтому преподавательнице предложили присоединиться к проекту "Энергоэффективная школа".

"Компании ДТЭК есть чем гордиться. Почти 19-ть тысяч учеников уже прошли курсы по энергоэффективности. А если учесть, что каждый ученик привлекает для выполнения своих заданий и родителей, и своих друзей, знакомых, то в целом в проекте приняли участие более 400 000 человек! Это история о том, как благодаря партнерству наша жизнь меняется к лучшему", – отмечает Алина Зуйковская, менеджер дирекции по региональной политике ДТЭК Энерго.

Сама же Наталья полная новых идей и замыслов. Между тем, в стремительном потоке жизни не забывает и о самом важном для всех.

"Это мир! Я думаю сейчас об одном, чтобы в Украину наконец-то пришел мир и чтобы семьи перестали терять своих родных, и чтобы матери перестали плакать по своим сыновьям", – признается она.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине также работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины:

Кроме того,"Сегодня" рассказывали о том, как студенты ведущих украинских вузов ищут технологические решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео экология учительница ДТЭК энергоэффективность каховка номинация ДТЭК Энерго

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине изменится официальный прогноз курса доллара
В Украине изменится официальный прогноз курса доллараФинансы
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла Рада
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла РадаЭкономика
50 дней в
50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяцаЭкономика
Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020Политика
В Офисе президента сделали четкое заявление о судьбе ПриватБанка
В Офисе президента сделали четкое заявление о судьбе ПриватБанкаЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...