На уроках учительницы-новатора из Каховки дети играют, поют и даже слушают рок

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Она одна из лучших учителей Украины. Наталья Пашковская преподает географию в Каховке. Во время занятий дети играют, поют и даже слушают рок. А еще приобщаются к разумному потреблению и ответственному отношению к природе.

Наталья Пашковская – учительница географии в каховской гимназии. Для учеников – в основном друг и наставник.

"Мы можем пошутить, можем поговорить о каких-то личных темах", – делится Андрей Таранишин, ученик 11 класса Каховской гимназии.

Их наука больше похожа на увлекательную игру: соревнуются в командах, дискутируют, заполняют анкеты, слушают музыку.

"Мы реально настоящие друзья, потому что мы не просто учим географию, у нас всегда печенье, чай, яблоки, наши коты, наши собаки рядом с нами, это в школе, это дома", – признается Наталья Пашковская, учительница географии Каховской гимназии.

Свои знания Наталья Пашковская постоянно совершенствует и постоянно исследует мир. Учительница побывала в 20 странах.

"Более интересно изучать не просто из параграфов, а именно, когда понимаешь – вот человек видел. И как она с восторгом рассказывает об этом, это вдохновляет", – делится Зоряна Зеленянская, ученица 11 класса Каховской гимназии.

Ее ученики – участники и призеры всеукраинских олимпиад. А сама Наталья – инициатор и руководитель проекта, направленного на создание открытых воспитательных пространств. К примеру, в форме игры детей учат сортировать мусор.

Новаторские подходы Натальи Пашковской оценили во время конкурса Global Ticher Prize. Это своеобразная "нобелевская премия" для учителей.

Она одержала победу в специальной номинации ДТЭК "Энергоэффективность и экология".

"Я еще больше уважаю учителя, еще больше горжусь тем, что учительница, у меня еще больше счастья от осознания того, кто я в этом мире и насколько я действительно сильна в создании будущего", – говорит Пашковская.

Идеи и наработки Натальи очень близки компании, которая еще в 2012 году запустили уникальную образовательную онлайн-платформу, где учат разумно потреблять и ответственно относиться к природным ресурсам. Поэтому преподавательнице предложили присоединиться к проекту "Энергоэффективная школа".

"Компании ДТЭК есть чем гордиться. Почти 19-ть тысяч учеников уже прошли курсы по энергоэффективности. А если учесть, что каждый ученик привлекает для выполнения своих заданий и родителей, и своих друзей, знакомых, то в целом в проекте приняли участие более 400 000 человек! Это история о том, как благодаря партнерству наша жизнь меняется к лучшему", – отмечает Алина Зуйковская, менеджер дирекции по региональной политике ДТЭК Энерго.

Сама же Наталья полная новых идей и замыслов. Между тем, в стремительном потоке жизни не забывает и о самом важном для всех.

"Это мир! Я думаю сейчас об одном, чтобы в Украину наконец-то пришел мир и чтобы семьи перестали терять своих родных, и чтобы матери перестали плакать по своим сыновьям", – признается она.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине также работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины:

Кроме того,"Сегодня" рассказывали о том, как студенты ведущих украинских вузов ищут технологические решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее

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