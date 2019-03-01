Миллиарды – на субсидии наличными: в Кабмине раскрыли подробности монетизации

Полностью перейти на монетизацию субсидий планируется в октябре этого года

Фото: Олег Федонюк / Facebook.

Миллиарды – на субсидии наличными: в Кабмине раскрыли подробности монетизации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/96b/0fe/5c496b0fea9fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/96b/0fe/5c496b0fea9fe.jpg 2019-03-01T11:48:00+02:00 Экономика Полностью перейти на монетизацию субсидий планируется в октябре этого года

Для обеспечения монетизации субсидий в марте этого года и выплаты ее наличными из Государственного бюджета будет выделено почти 5,7 млрд грн. Об этом во время Часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Всего для обеспечения выплат субсидии наличными в марте будет направлено 5,663 млрд грн за счет отдельной государственной программы, главным распорядителем средств которой является Министерство социальной политики Украины", – сказал он.

Также министр отметил, что полностью перейти на монетизацию субсидий планируется в октябре этого года.

"С мая 2019 года субсидии в денежной форме будут предоставляться всем домохозяйствам, которые будут их получать в неотапливаемый период, а также планируется предоставление в денежной форме льгот на оплату ЖК услуг. Таким образом, с октября 2019 года денежная форма охватит всех без исключения получателей льгот и жилищных субсидий", – сказал он.

Андрей Рева также сообщил, что выплата субсидий в виде наличных будет осуществляться органами Пенсионного фонда для пенсионеров, а другим субсидиантам после 12 марта в любом отделении Ощадбанка как денежный перевод или на текущий счет.

"Выплата субсидий будет осуществляться органами Пенсионного фонда тем, кто получает пенсию. А это 2,323 млн домохозяйств, или 70% всех получателей. Будет выплачиваться тем же способом, как и пенсии – в банках или выплата через почтовые отделения. Выплата субсидий будет осуществляться вместе с пенсией. Те, кто, не получает пенсии, а это 1,055 млн домохозяйств, смогут получить наличные средства после 12 марта в любом отделении Ощадбанка как денежный перевод. Или смогут получить на текущие счета в любое удобное время. Это значит, что не надо идти в отделение 12 марта", – сказал он.

Рева отметил, что по данным на 20 февраля 2019 года субсидию наличкой должны получить 3,378 млн домохозяйств.

"Уже в марте 2019 года они получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем – это 1681 грн. Однако это средний показатель, и каждый получит индивидуальную сумму. Аналогичные выплаты они получат в апреле за март и в мае за апрель", - отметил он.

Также Рева подчеркнул, что наличная форма применяется к получателям, которым субсидия назначена на текущий отопительный сезон, начиная с октября-декабря 2018 года.

Как известно, с сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине начинается выплата монетизированных субсидий наличными. Соответствующее решение Кабинет министров принял еще в феврале.

Фото: Кабинет министров Украины

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субсидий, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать".

Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":

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