Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

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Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c49/b02/5c6c49b025179.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c49/b02/5c6c49b025179.jpg 2019-02-20T07:51:00+02:00 Экономика В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

О том, что с 1 января 2019 года льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут монетизированы, т. е. их будут выплачивать потребителям в денежной форме, было известно еще с лета прошлого года, когда были приняты соответствующие поправки к закону. Однако каким именно образом и в какие сроки будут происходить эти выплаты, оставалось неясным. Поскольку соответствующий порядок должен был разработать Кабмин, а точнее – профильное Министерство соцполитики.

Порядок перевода и выплат субсидий в денежной форме Кабмин утвердил перед самым Новым годом – своим постановлением №1176 от 27 декабря 2018 года. В нем предполагалось, что "живыми" деньгами субсидии будут выплачиваться только тем, кто обратится за ними впервые, но только по окончании отопительного сезона и в том случае, если получателю удастся что-то сэкономить (т. е. если начисленная сумма будет меньше обязательного платежа). Предполагалось, что такая форма компенсации будет гарантировать, что деньги за субсидию люди смогут использовать только по назначению и размер долгов по коммунальным услугам не вырастет из-за монетизации субсидий.

Однако 6 февраля 2019 года Кабмин внес изменения в правила назначения и выплаты субсидий. Новый порядок предусматривает, что те, кто оформил субсидию на отопительный сезон в прошлом году, будут получать ее размер "живыми" деньгами сразу, не дожидаясь окончания отопительного сезона.

Деньги – сразу

13 февраля на совещании с представителями управлений соцзащиты, Пенсионного фонда и других государственных структур, задействованных в процессе начисления и выплаты субсидий, министр социальной политики Андрей Рева объяснил причины и суть изменений. Он сказал, что изначально разработанный механизм выплаты субсидий в денежной безналичной форме подвергался критике за то, что деньги не выплачивались гражданам на протяжении всего года, и получатель мог использовать сэкономленную субсидию только по окончании отопительного сезона. Поэтому было решено разработать "альтернативный" вариант. Он будет касаться тех, кому субсидия была назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года. Те же, кто оформил субсидию уже с 2019 года, по-прежнему смогут получить деньги только по окончании отопительного сезона.

Те, кого переводят на наличную форму получения субсидий, должны получить персональное сообщение от "Укрпочты" по тому адресу, по которому оформлялась субсидия.

В постановлении Кабмина №62 от 6 февраля 2019 года записано, что в наличной форме люди будут получать деньги, начиная с жилищной субсидии, начисленной за февраль. Таким образом, в платежках за январь, которые приходят в феврале, схема оплаты остается прежней. А вот в платежках за февраль, которые придут в марте, расчеты будут производиться уже по новой форме. Аналогичным образом расчеты будут производиться в апреле (за март) и в мае (за апрель) 2019 года. А затем, чтобы получать субсидию в неотопительный период, получателям нужно будет прийти в органы соцзащиты и переоформить субсидию.

Где получить субсидию

С марта по май люди смогут получать деньги теми же путями, которыми получают другие социальные выплаты и пособия наличными деньгами. Пенсионеры – так, как получают пенсии: на пенсионную банковскую карточку, в отделении почты или с доставкой на дом. Выплаты субсидий будут производиться одновременно с выплатой пенсий. То есть пенсионеры, получающие субсидии, в марте просто получат больше денег. При этом счета за коммуналку им придется оплачивать в полном объеме.

Денежные расчеты государства с гражданами, которые не получают пенсии, будут осуществляться через государственный "Ощадбанк". Это значит, что люди, которым назначена субсидия, но которые не получают пенсию, должны будут обратиться в любое отделение "Ощадбанка" с паспортом и идентификационным кодом и получить субсидию либо на свой счет в "Ощадбанке" (если он есть), либо как денежный перевод.

При этом, если у человека нет банковского счета в "Ощадбанке", во время первого визита ему откроют такой счет и выдадут банковскую карточку. И в апреле-мае ему уже не нужно будет идти в банк за субсидиями – положенные суммы будут начисляться на карту "Ощадбанка".

По подсчетам Минсоцполитики, в марте деньги от государства на оплату жилкомуслуг могут получить приблизительно 4 млн домохозяйств, средняя выплата – порядка 1,5 тыс. грн.

По данным Укрстата, в 2018 году субсидии были назначены 6,5 млн домохозяйств, средний размер выплат составлял 2,7 тыс. грн.

В мае или всем дадут деньги, или у всех заберут

Напомним, что людям, которым субсидия начисляется только с января 2019 году, будут получать субсидию по той схеме, которая была утверждена изначально: на персональный счет, а сэкономленная часть поступит на персональный счет в "Ощадбанке", но только после окончания периода действия субсидии, т. е. по завершении отопительного сезона.

Таким образом, в Украине будут параллельно существовать две схемы монетизации субсидий. В Минсоцполитике сообщают, что считают обе модели пилотными проектами. В течение трех месяцев будет проведен анализ эффективности каждой из действующих схем и с мая 2019 года останется лишь одна из них, наиболее эффективная.

Скептики полагают, что предпочтение все же будет отдано первоначальной схеме – той, по которой "живые" деньги можно получить только по окончании периода действия субсидии. Мол, вторая схема была введена "под выборы" и просуществует недолго, т. к. велик риск того, что люди будут использовать "доплаты" не по назначению и задолженность за коммуналку резко вырастет.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в Украине планируют проверять получателей пенсий, субсидии и других соцвыплат.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.