В Украине стартуют выплаты субсидий "живыми" деньгами: как получить
Правила для пенсионеров и работающих украинцев различаются
С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине начинается выплата монетизированных субсидий наличными. Соответствующее решение Кабинет министров принял еще в феврале. Так, отменяется понятие "обязательный платеж" за услуги ЖКХ. Теперь украинские семьи будут получать субсидию в денежной форме и оплачивать полные суммы в счетах за "коммуналку".
Украинские пенсионеры получат монетизированную субсидию вместе с пенсией. По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий. Средства будут поступать на пенсионные карточки, выдаваться наличными на почте или с помощью адресной доставки почтальоном. В Пенсионном фонде уверяют, что будут готовы осуществлять выплаты уже с 4 марта.
Тем же, кто получает субсидию, но не получает пенсию, придется обратиться за деньгами в Ощадбанк с паспортом и идентификационным кодом. Выплаты этой категории субсидиантов начнутся с 12 марта. При этом Ощадбанк ввел предварительную регистрацию.
При этом оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на апрельскую субсидию. Но если по состоянию на май у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги свыше 340 гривен, субсидию на сезон 2019–2020 не назначат.
А в мае получатели субсидии должны будут подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматически перезначать субсидии только тем, кто впервые обратился за помощью в 2019 году.
одробнее о том, как будет внедряться монетизация субсидий, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать".
Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":
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