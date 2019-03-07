На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок
В работе находятся еще четыре энергоблока атомной станции
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) отключила блок № 4 от энергосистемы Украины. Блок отключен в ночь на 7 марта для проведения планового ремонта, который продлится сто дней.
"В соответствии с согласованной заявкой 7 марта 2019 года в 00:02 энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток", – сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Сейчас в работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС суммарной мощностью 3860 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет.
"Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС", – отмечают на станции.
Напомним, в конце февраля на Запорожской АЭС система защиты отключала энергоблок. При этом в компании заверили, что замечаний к работе основного оборудования АЭС нет.
А в середине февраля-2019 в Запорожской области неизвестный сообщил о минировании атомной электростанции. Была проведена проверка, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
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