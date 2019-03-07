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На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок

Сегодня, 09:32

В работе находятся еще четыре энергоблока атомной станции

Фото: пресс-служба ЗАЭС
Фото: пресс-служба ЗАЭС.
На Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c8/8fa/5c80c88fa2700.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c8/8fa/5c80c88fa2700.jpg Экономика В работе находятся еще четыре энергоблока атомной станции

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) отключила блок № 4 от энергосистемы Украины. Блок отключен в ночь на 7 марта для проведения планового ремонта, который продлится сто дней.

"В соответствии с согласованной заявкой 7 марта 2019 года в 00:02 энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 100 суток", – сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Сейчас в работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС суммарной мощностью 3860 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет.

"Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС", – отмечают на станции.

Напомним, в конце февраля на Запорожской АЭС система защиты отключала энергоблок. При этом в компании заверили, что замечаний к работе основного оборудования АЭС нет.

А в середине февраля-2019 в Запорожской области неизвестный сообщил о минировании атомной электростанции. Была проведена проверка, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Тег энергетика, ремонт, отключение, АЭС, ЗАЭС, атомная элетростанция, запорожская аэс, энергоблок

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