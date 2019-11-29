НАБУ объявило в розыск экс-руководителей VAB Банка: подробности

По данным учета МВД, Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября

/ Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое провело задержания по делу о завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Нацбанка, выданного в 2014 году VAB Банку, объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и бывшую главу набсовета Наталью Василюк. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

По данным учета МВД, Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября.

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Ранее НАБУ объявило предпринимателя Олега Бахматюка в розыск.

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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Сам Бахматюк заявил, что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи. Он подчеркнул, что ему не предъявляли подозрений и не вручали повесток.

Новости "Сегодня" писали, что ранее НАБУ сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы Национального банка Украины Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении средствами стабилизационного кредита VAB Банка в 2014 году.

О подозрении сообщили также главе набсовета и замглавы правления VAB Банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

Высший антикоррупционный суд позже вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога.

Напомним, что Бахматюк является бывшим владельцем VAB Банка.

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