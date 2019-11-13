Дело VAB Банка: суд отправил экс-руководителя управления НБУ под домашний арест

Каленский должен носить электронный браслет и сдать документы для выезда за рубеж

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-руководителю управления Национального банка Украины по Киеву и области Николаю Каленскому по делу о стабкредите VAB Банка в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает УНИАН.

Суд также обязал Каленского прибывать по вызову прокурора, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать документы для выезда за рубеж и носить электронный прибор контроля. Решение суда действует до 12 января 2020 года включительно, однако может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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Как сообщалось ранее, 11 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривен.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.

Уже 11-12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года. Шульгу суд отправил в СИЗО.

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