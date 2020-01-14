НАБУ подозревает нардепа Геруса: подробности

Андрей Герус / Фото: president.gov.ua

По мнению следствия, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус воспользовался служебным положением и нанес ущерб стране. А именно – внес поправку, которая позволила импорт электроэнергии из России.

Дело против Геруса НАБУ открыло только через четыре месяца с тех пор, как он протянул в парламенте правку. Она позволяла Украине покупать киловатты у страны-агрессора. В декабре правку отменили, однако оставили возможность импортировать российское свет на сутки вперед и из Беларуси. А это, по сути, та же кремлевская электроэнергия.

"Самый большой цинизм в том, что Украина свою электроэнергию в Россию продавать не может. Ни в Россию, ни в Беларусь. А они нам продают. Убытки несет бюджет, местные бюджеты, производители и, самое главное, рабочие энергетики, шахтеры, их семьи. Тысячи людей в результате действий Геруса остались без работы. Когда этот Герус в последний раз заглядывал в холодильник шахтера, энергетика, металлурга, чтобы увидеть, что они едят? У них тарелки пустые", – говорит лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Из-за таких законодательных изменений едва ли не больше всего возмутились в Радикальной партии, и именно они обивали пороги НАБУ, чтобы те начали соответствующее уголовное производство.

"Мы обратились в НАБУ по факту возможного совершения им преступления по статье 364 Уголовного кодекса Украины, по факту злоупотребления властью и служебным положением. НАБУ не зарегистрировали уголовное производство сразу, поэтому мы были вынуждены обратиться в суд", – говорит адвокат Элеонора Салова.

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В итоге Антикоррупционный суд все-таки обязал НАБУ заметить: в действиях нардепа Геруса могли быть злоупотребления. Выдержка из документа: "В Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которое обязало НАБУ внести сведения в ЕРДР по заявлению Олега Ляшко. Согласно указанному заявлению, Андрей Герус в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры включил поправку в Закон Украины, что нанесло ущерб государственным интересам".

"Уголовное дело против Геруса нужно было возбудить еще несколько месяцев назад. Своими действиями Герус фактически снял экономические санкции с России", – говорит политолог Леонид Кулеша.

Однако за такую ​​активную политическую деятельность Олег Ляшко оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют в нанесении народному депутату Андрею Герусу легких телесных повреждений в аэропорту "Борисполь" 6 ноября.

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"Против нас состряпали дело за месяц. Я уверен, что это дело закончится поражением тех, кто его фальсифицирует против меня", – убежден Ляшко.

Сторона защиты подтверждает: ссора в аэропорту действительно была, но Геруса никто не бил. Уверяют: сомнительные доказательства, как синяки или порванная рубашка, рассыпятся в суде.

"Изначально сам Герус заявил о том, что он не получил никаких ни телесных, ни моральных повреждений. Проходит 5-6 дней, и только после этого производится осмотр самого Геруса, где якобы находят телесные повреждения. У нас, как у стороны защиты, возникает вопрос: так, а где тогда получил он эти телесные повреждения?", – спрашивает адвокат Салова.

В Радикальной партии говорят: несмотря на то, что самим приходится защищаться, будут следить и за тем, чтобы в деле о злоупотреблении Геруса служебными обязанностями, провели реальное расследование.

Напомним, инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ, начатый благодаря поправке руководителя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались ненужными. Такие цифры приводит директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина в Facebook.

Также напомним, ранее сообщалось, что суд обязал силовиков завести дело на Геруса по заявлению Ляшко. Нардепа могут обвинить не только в злоупотреблении властью, но и в государственной измене.

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