Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

Ляшко назвал изменой "формулу Геруса" и поставки российского электричества в Украину

8 октября, 19:10

«Формула Геруса» - это фактически отмена санкций против России, считает политик

/ Фото: Сегодня

То, что председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус провел в Верховной Раде поправку, которая позволяет россиянам продавать электроэнергию в Украине, фактически является изменой.

Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил в эфире телеканала 112.

По мнению политика, теперь Киев не имеет морального права требовать от своих европейских партнеров – Франции и Германии – соблюдать экономические санкции против России и нести убытки, в то время как кто-то будет торговать с агрессором и зарабатывать миллиарды.

"Открыли украинский рынок для российской электроэнергетики и заходят они (россияне. – Ред. ) сюда массово. Мы с ними торгуем, а от мира требуем вводить санкции. Немцам говорим: не стройте "Северный поток – 2", французам говорим: не осваивайте с ними шельф Арктики, а мы, украинцы, будем с россиянами торговать", – возмутился "радикал".

Олег Ляшко считает, что "формула Геруса" – это фактически отмена санкций против России.

"По коррупционным схемам идет российская электрика в Украину. Это означает, что у нас нет никакого морального права просить у европейских партнеров продления санкций. Более того, я прогнозирую, что "формула Геруса" станет основанием для начала процедуры отмены Европейским Союзом санкций против России", – считает политик.

Реклама

Лидера Радикальной партии призвал парламентскую оппозицию обратить на этот инцидент внимание:

"Почему она молчит, ведь это – вопрос энергетической безопасности страны, когда мы получаем полную зависимость от поставки российских энергоносителей. Где Совет национальной безопасности и обороны? Где президент? Кто позволил отменить санкции против России и открыть украинский рынок для российской электроэнергетики? Почему мы, украинцы, должны платить за эти коррупционные действия?".

Он потребовал от оппозиции немедленного создания временной следственной комиссии Верховной Рады.

В тренде
Выставка "Оружие и безопасность" в Киеве и Нобелевка по физике: топ-темы дня
Бронетранспортер "Отаман-3" на XVI Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2019"

"Ведь это измена, когда отменяют санкции и торгуют с оккупантами. Служба безопасности Украины обязана возбудить уголовное дело против Геруса за государственную измену и разобраться, откуда взялось это. Почему президент, правительство и СНБО – все молчат?", – резюмировал Ляшко.

Напомним, член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Андрей Герус пытается оправдаться за лоббирование импорта электроэнергии из России в интересах олигарха Коломойского . Он назвал оправдание Геруса "дешевым популизмом и манипуляцией", ведь школы и больницы не имеют никакого отношения к импорту электроэнергии из России, который открыли ради промышленных предприятий.

Также сообщалось, что 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

О том, почему эксперты уже назвали произошедшее энергетической капитуляцией, узнавайте в спецрепортаже "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

электроэнергия электричество Олег Ляшко санкции против России Андрей Герус формула Геруса

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на МайданеПолитика
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел
Приговорили к 10 пожизненным срокам: в Киеве прошел "суд над Путиным" (видео)Другие новости
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе ДонбассаДонбасс
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рождения
В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рожденияПолитика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на Донбассе
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на ДонбассеПолитика
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дня
Разведение войск на Донбассе сорвано, доллар взлетел: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...