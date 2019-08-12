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НАБУ vs "Роттердам +": суд избрал меру пресечения второму подозреваемому

Сегодня, 21:15

Начальника отдела управления энергорынком Нацкомиссии по регулированию услуг подозревают в якобы нанесении ущерба государству после внедрения формулы

Два месяца под стражей или два миллиона гривен залога. Соломенский суд столицы избрал меру пресечения второму подозреваемому по делу "Роттердам+". Тараса Ревенко – начальника отдела управления энергорынком Нацкомиссии по регулированию услуг – подозревают в якобы нанесении ущерба государству после внедрения формулы. В прошлую пятницу по схожим обвинениям меру пресечения избрали и бывшему члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову. Защита подозреваемых доказывает – формула "Роттердам+" действовала вполне законно. Это ранее доказывали и решения судов. И нынешняя доказательная база НАБУ, считает адвокат Ревенко, крайне слабая.

"Считаем, что дело заполитизировано, и это еще раз подтвердила судья которая фактически отказалась не избирать меру пресечения, прекрасно понимая все эти обстоятельства, которые мы им изложили – отсутствие обоснованного подозрения и отсутствие рисков", – отметила Ирина Одинец, адвокат.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.
Действовала с 1 мая 2016. Отменена с 1 июля этого года. После чего руководители НАБУ и САП заявили, что формула нанесла ущерб государству.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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Источник: Сегодня

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