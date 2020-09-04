Нацбанк назвал главные риски для экономики Украины

Ключевым риском для макрофинансовой стабильности украинской экономики, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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"Увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на темпы восстановления экономической активности. Впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос и затормозить оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего сектор услуг", - говорится в сообщении.

Как отмечают НБУ, актуальными остаются также другие риски:

негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;

эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

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"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса, правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%. Сохранение ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике", – говорится в сообщении.

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Ранее в Национальном банке объяснили, как рост минималки отразится на инфляции в Украине.

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