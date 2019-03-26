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Нацбанк не смог продать гривны в рулонах

Сегодня, 13:27

Для участия в аукционе зарегистрировался только один участник

Фото: пресс-центр НБУ
Нацбанк не смог продать гривны в рулонах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a0b/0db/5c9a0b0db87a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a0b/0db/5c9a0b0db87a1.jpg Экономика Для участия в аукционе зарегистрировался только один участник

Аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот гривны не состоялся 21 марта, так как для участия в нем зарегистрировался только один человек. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)

В сообщении говорится, что регулятор планировал продать листы банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен.

Чтобы аукцион состоялся, необходимо по меньшей мере два зарегистрированных покупателя.

Напомним, 24 января 2019 года НБУ провел аналогичный аукцион, на котором реализовал оптовые партии неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Общая стоимость проданных листов составила 9,8 млн гривен.

По словам главы регулятора Якова Смолия, по состоянию на 1 января 2019 года в обороте в Украине находилось около 400 млрд гривен наличных денег, из которых около 360 млрд гривен – вне банков.

Между тем, старые, надорванные, затертые или залитые краской банкноты уничтожают в Центральном хранилище НБУ. Съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы хранилища регулятора, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения гривни:

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Тег НБУ, Нацбанк, аукцион, гривня

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