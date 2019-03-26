Нацбанк не смог продать гривны в рулонах
Для участия в аукционе зарегистрировался только один участник
Аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот гривны не состоялся 21 марта, так как для участия в нем зарегистрировался только один человек. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)
В сообщении говорится, что регулятор планировал продать листы банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен.
Чтобы аукцион состоялся, необходимо по меньшей мере два зарегистрированных покупателя.
Напомним, 24 января 2019 года НБУ провел аналогичный аукцион, на котором реализовал оптовые партии неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Общая стоимость проданных листов составила 9,8 млн гривен.
По словам главы регулятора Якова Смолия, по состоянию на 1 января 2019 года в обороте в Украине находилось около 400 млрд гривен наличных денег, из которых около 360 млрд гривен – вне банков.
Между тем, старые, надорванные, затертые или залитые краской банкноты уничтожают в Центральном хранилище НБУ. Съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы хранилища регулятора, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения гривни:
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