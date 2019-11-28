Нацбанк подал в суд на нардепа Дубинского: подробности

Национальный банк намерен добиться того, чтобы Дубинский опроверг свои обвинения в адрес регулятора

Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi

Соломенский райсуд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины (НБУ) к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому, который недавно стал героем журналистского расследования, о защите деловой репутации. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк требует опровергнуть распространенную через аккаунт DubinskyPro информацию о том, что руководство НБУ в лице главы Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой якобы организовало "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

НБУ утверждает, что обвинения в организации "преступной схемы" по выводу банков с рынка безосновательны и абсурдны, они имеют целью дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к центробанку.

Реклама

"Очистка банковского рынка в 2014-2016 гг., проходила в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и касалась банков, имевших недостаточность капитала, не способных выполнять обязательства перед вкладчиками; банков, которые занимались отмыванием денег через схемные операции, и банков, которые использовали средства вкладчиков для финансирования бизнес-проектов владельца банка или его родственников", – говорится в заявлении.

В тренде В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении

НБУ также напомнил, что приведенный в качества примера Дубинским Радикал Банк был закрыт за грубые нарушения в сфере наличного оборота.

"Для устранения необоснованных обвинений, которые наводят клевету на руководство НБУ и решения центробанка", Национальный банк требует от Александра Дубинского опровергнуть свои заявления в адрес Нацбанка.

Напомним, во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Тогда Дмитрий Дубинский, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес согласился пройти полиграф.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама