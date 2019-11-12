Нардеп, его супруга и мать владеют 17 автомобилями и 24 квартир, двумя особняками и 70 сотками земли

Александр Дубинский Фото: скриншот

Семейство нардепа от "Слуги народа", зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и бывшего журналиста Александра Дубинского в последние несколько лет обзавелось десятками квартир и автомобилей, домами и землей на сумму порядка 2,5 млн долларов, хотя официальные доходы семьи не позволяют покупку такого количества имущества, сообщает Bihus.info.

Сам нардеп владеет 10 автомобилями, которые приобрел в последние пять лет, среди них – восстановленные старые, но культовые модели.

Его матери-пенсионерке Алле Березовской принадлежит автопарк из семи машин. Среди них – два Mercedes G55 2009 года выпуска и Е55 (2003), Maserati Coupe Cambiocorsa (2006), а также Toyota Land Cruiser (2013), стоимостью почти 50 000 долларов, которой пользуется нардеп.

В частности, Дубинский является владельцем двух квартир в прилегающем к пятизвездочному отелю на берегу Днепра Fairmont Grand Hotel дома. Их он якобы приобрел в 2014 году за 200 000 долларов. Такую стоимость сам нардеп объяснил проседания рынка. Однако уже в 2016 году оценочная стоимость таких квартир достигала полумиллиона долларов, пишет издание.

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Его супруге – нардепу Лесе Цыбко – и матери принадлежит целая коллекция недвижимости в Киеве и области. Леся Цыбко является владелицей еще семи квартир в Киеве.

В октябре 2015 Цыбко купила три квартиры в элитном квартале на Печерске, потом докупила еще одну квартиру там же. Через год – приобрела еще одну – трехкомнатную. В общем, за три года супруга Дубинского вложила в недвижимость примерно треть миллиона долларов.

Тздание уточняет, что оценить официальные заработки супруги нардепа довольно сложно. Ведь она работала в общественной организации "Лига финансового развития", где была директором по маркетингу, а сам Дубинский – учредителем.

Кроме того, у Дубинского имеется шесть земельных участков в Хотове под Киевом, на двух из них уже возведены особняки. Земля с домом у нардепа есть и в Соломенском районе Киева. Еще "слуга народа" имеет квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" на Печерске и квартиру на Теремках, продолжает "Бигус инфо".

По словам нардепа его официальная зарплата на одном из украинских телеканалов составляла около 70-80 тысяч гривен в месяц, чего недостаточно для покупки такого количества недвижимости.

Всего 19 объектов недвижимости находятся в собственности матери Дубинского. Стоимость активов Аллы Березовской – примерно миллион долларов. Значительная часть недвижимости появилась у женщины непосредственно перед парламентскими выборами.

По информации журналистов, до 2016 годв официальный доход Березовской составляла пенсия. Объяснять происхождение ее состояния народный депутат отказался.

Напомним, ранее сообщалось, что допрос Дубинского на детекторе лжи показал, что нардеп не причастен к коррупционному скандалу в парламенте и не брал взяток.

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