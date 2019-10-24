Дубинский прошел детектор лжи – первые результаты

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Во время проверки на полиграфе народный депутат Александр Дубинский отверг предположение, что не поддержал законопроект №2047 за взятку.

Об этом сообщает hromadske.

"Во время процесса (опрос на полиграфе – ред.) Дубинский отрицал, что не поддержал законопроект №2047, который в частности ликвидирует так называемые "площадки Яценко", за взятку в размере от $30 тыс. до $50 тыс. и за любую взятку вообще", - говорится в сообщении.

Как отмечается, он также ответил "нет" на вопрос, получал ли он деньги за любое голосование в Верховной Раде.

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Кроме того, депутат отрицал, что имел какие-либо договоренности о блокировании законопроектов за денежное вознаграждение. Ни одного коллегу из налогового комитета Дубинский во взяточничестве не подозревает.

Он также отрицал, что ему кто-либо предлагал деньги за голосование против законопроекта №2047, как и за любые другие законопроекты.

После Дубинского полиграф должен был пройти председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Однако его перенесли на 24 октября на 16 часов.

Как известно, во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Поэтому Давид Арахамия и Дмитрий Дубинский заявили, что пройдут тест на полиграфе, чтобы все узнали правду.

На днях бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте № 2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Отметим, что в коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

Также президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видео:





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