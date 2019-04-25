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Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины

Сегодня, 15:48

Регулятор обновил прогноз по резервам на 2019-й, а также следующие два года

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз по международным резервам страны к концу 2019 года с 20,6 до 21,2 млрд долларов, к концу следующего года – с 21,4 до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года – с 21,4 до 21,8 млрд долларов.

"Объем международных резервов Украины будет оставаться на уровне около 21-22 млрд долларов в течение этого и последующих лет", – сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба регулятора.

В НБУ добавили, что дальнейшее выполнение Украиной взятых обязательств по программе сотрудничества с Международным валютным фондом позволит Киеву получать финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала и поддерживать живой интерес нерезидентов к облигациям внутреннего государственного займа в национальной валюте.

"Соответствующие долговые привлечения позволят правительству профинансировать выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы. Также продолжится приток долгового и инвестиционного капитала в частный сектор", – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Украины составляли 20,82 млрд долларов, к 1 февраля остались на том же уровне, к 1 марта сократились до 20,22 млрд долларов, а спустя месяц повысились до 20,63 млрд долларов.

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Тег НБУ, ЗВР, международные резервы

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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