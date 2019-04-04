Украина нарастила валютные резервы: где взяли деньги
За месяц международные резервы увеличились на 2,1%
Международные (золотовалютные) резервы Украины в марте выросли на 2,1% и по состоянию на 1 апреля составили 20,63 млрд долларов.
Такие предварительные данные 4 апреля опубликовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Регулятор также перечислил факторы, которые обеспечили пополнение резервов:
- получение средств от займа под гарантии Всемирного банка на сумму 512 млн евро;
- поступления от размещения правительством облигаций в иностранной валюте, в том числе еврооблигаций (357,1 млн долларов) и облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте (159,8 млн долларов и 5,4 млн евро);
- благоприятная ситуация на валютном рынке – чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке обеспечила пополнение резервов на 612,2 млн долларов;
- увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 8,6 млн долларов (в эквиваленте).
В НБУ добавили, что в марте из резервов на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте направлено 866,5 млн долларов (в эквиваленте).
Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Украины составляли 20,8 млрд долларов, на 1 февраля – 20,82 млрд долларов, на 1 марта – 20,22 млрд долларов.
Рекордно увеличить объем золотовалютных резервов по итогам 2018 года удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной транша Международного валютного фонда (МВФ) и связанного финансирования: поступления от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка составляли 2,4 млрд долларов. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долларов.
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