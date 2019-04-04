Украина нарастила валютные резервы: где взяли деньги

За месяц международные резервы увеличились на 2,1%

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Украина нарастила валютные резервы: где взяли деньги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eaa/1d3/5c7eaa1d35a0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eaa/1d3/5c7eaa1d35a0c.jpg 2019-04-04T18:35:00+03:00 Финансы За месяц международные резервы увеличились на 2,1%

Международные (золотовалютные) резервы Украины в марте выросли на 2,1% и по состоянию на 1 апреля составили 20,63 млрд долларов.

Такие предварительные данные 4 апреля опубликовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Регулятор также перечислил факторы, которые обеспечили пополнение резервов:

получение средств от займа под гарантии Всемирного банка на сумму 512 млн евро;

поступления от размещения правительством облигаций в иностранной валюте, в том числе еврооблигаций (357,1 млн долларов) и облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте (159,8 млн долларов и 5,4 млн евро);

благоприятная ситуация на валютном рынке – чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке обеспечила пополнение резервов на 612,2 млн долларов;

увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 8,6 млн долларов (в эквиваленте).

В НБУ добавили, что в марте из резервов на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте направлено 866,5 млн долларов (в эквиваленте).

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Украины составляли 20,8 млрд долларов, на 1 февраля – 20,82 млрд долларов, на 1 марта – 20,22 млрд долларов.

Рекордно увеличить объем золотовалютных резервов по итогам 2018 года удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной транша Международного валютного фонда (МВФ) и связанного финансирования: поступления от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка составляли 2,4 млрд долларов. Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долларов.

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