Нацбанк за год продал в 16 раз меньше валюты, чем купил

В 2019 году НБУ продал 529,23 млн долларов.

Фото: REUTERS/Rick Wilking

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, а продал – 529,23 млн долларов. Об этом сообщают "Украинские новости".

В целом сумма покупки превысила сумму продажи в 16 раз.

Чистая покупка НБУ валюты на межбанке составила 7 933,37 млн долларов. С использованием функционала Matching в 2019 году было куплено 2 580,7 млн долларов, а продано 108,5 млн долларов. В ходе единственного валютного аукциона в конце декабря было куплено 730 млн долларов, при этом валюта не продавалась на аукционах. По единому курсу было куплено 5 136,9 млн долларов, продано – 420,73 млн долларов.

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Напомним, Нацбанк провел неожиданный валютный аукцион под доллары "Газпрома", чтобы помочь госбюджету, у которого образовалась значительная задолженность по выплатам.

26 декабря НАК "Нафтогаз Украины" перечислил в государственный бюджет страны 13 млрд грн.

"Всего за декабрь "Нафтогаз" обеспечил поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", – заметил глава правления НАК Андрей Коболев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нацбанк купил 1,5 млрд долларов за неделю, что стало абсолютным рекордом интервенций.

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