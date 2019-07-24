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Надежда на новый рекорд: появились данные по аграрному экспорту Украины

24 июля, 18:06

В Минагрополитики подвели итоги первых шести месяцев 2019 года

Фото: Pixabay

Экспорт продукции аграрного сектора в январе-июне 2019 года увеличился на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,3 млрд долларов.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, сообщает 24 июля пресс-служба Минагрополитики, ранее объявившая о рекордных поставках зерновых, зернобобовых и муки на внешние рынки.

По ее словам, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) достиг 13,1 млрд долларов, или 25,1% всего внешнеторгового оборота Украины.

"Украина продолжает наращивать экспорт продукции АПК. Свежие цифры по экспорту за полгода в 10,3 млрд долларов дают все основания надеяться на новый экспортный рекорд в 2019 году. Важнейшими факторами таких результатов остаются объемы экспорта зерновых культур – 44,2%, масла – 22,9% и семян масличных культур – 6%", – отметила Трофимцева.

Она также перечислила продукцию, экспорт которой вырос больше всего:

  • семена подсолнечника – в 2,7 раза;
  • жмых и другие твердые отходы соевого масла – в два раза;
  • сок – на 96,1%;
  • кукуруза – на 66,3%;
  • сгущенное молоко – на 61,2%;
  • соевое масло - на 55,3%;
  • крупный рогатые скот (живые животные) – на 45%;
  • соль – на 45%;
  • яйца птицы – на 35,8%;
  • свежая говядины – на 31,9%;
  • мясо и субпродукты домашней птицы – на 27,5%;
  • мед – на 25%;
  • жмых и другие твердые отходы, полученные при добыче подсолнечного масла – на 19,7%.

"За региональной структурой украинского аграрного экспорта первое место занимают страны Азии с долей в 41,9%, второе место – страны Европейского Союза с 33%, а третье место заняли страны Африки – 15,4%. ТОП-5 стран по экспорту нашей продукции возглавил Китай (9%), далее Египет (8,2%), Индия (7,9%), Турция (7,7%), Нидерланды (7,1%)", – заключила Трофимцева.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-марта 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долларов, из которых 6,9 млрд долларов пришлось на продукцию АПК.

При этом Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, а народный депутат Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.


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Тег экспорт, АПК , Минагропрод, аграрный бизнес, Трофимцева

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Сегодня

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