Надежда на новый рекорд: появились данные по аграрному экспорту Украины

В Минагрополитики подвели итоги первых шести месяцев 2019 года

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Экспорт продукции аграрного сектора в январе-июне 2019 года увеличился на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,3 млрд долларов.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, сообщает 24 июля пресс-служба Минагрополитики, ранее объявившая о рекордных поставках зерновых, зернобобовых и муки на внешние рынки.

По ее словам, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) достиг 13,1 млрд долларов, или 25,1% всего внешнеторгового оборота Украины.

"Украина продолжает наращивать экспорт продукции АПК. Свежие цифры по экспорту за полгода в 10,3 млрд долларов дают все основания надеяться на новый экспортный рекорд в 2019 году. Важнейшими факторами таких результатов остаются объемы экспорта зерновых культур – 44,2%, масла – 22,9% и семян масличных культур – 6%", – отметила Трофимцева.

Она также перечислила продукцию, экспорт которой вырос больше всего:

семена подсолнечника – в 2,7 раза;

жмых и другие твердые отходы соевого масла – в два раза;

сок – на 96,1%;

кукуруза – на 66,3%;

сгущенное молоко – на 61,2%;

соевое масло - на 55,3%;

крупный рогатые скот (живые животные) – на 45%;

соль – на 45%;

яйца птицы – на 35,8%;

свежая говядины – на 31,9%;

мясо и субпродукты домашней птицы – на 27,5%;

мед – на 25%;

жмых и другие твердые отходы, полученные при добыче подсолнечного масла – на 19,7%.

"За региональной структурой украинского аграрного экспорта первое место занимают страны Азии с долей в 41,9%, второе место – страны Европейского Союза с 33%, а третье место заняли страны Африки – 15,4%. ТОП-5 стран по экспорту нашей продукции возглавил Китай (9%), далее Египет (8,2%), Индия (7,9%), Турция (7,7%), Нидерланды (7,1%)", – заключила Трофимцева.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-марта 2019 года внешнеторговый оборот Украины составил 25,9 млрд долларов, из которых 6,9 млрд долларов пришлось на продукцию АПК.

При этом Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения, а народный депутат Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.

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