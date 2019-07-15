Украина установила рекорд по экспорту зерна и муки: итоги года
Минагрополитики подвело итоги маркетингового года, завершившегося в июне
Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 10,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ.
Об этом 15 июля информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на официальные данные Государственной фискальной службы.
Согласно сообщению, экспорт зерновых и зернобобовых составил 49,995 млн тонн, из которых:
- кукуруза – 29,822 млн тонн;
- пшеница, смесь пшеницы и ржи – 15,579 млн тонн;
- ячмень – 3,692 млн тонн;
- другие зерновые и зернобобовые – 815 тыс. тонн;
- рожь – 87,8 тыс. тонн.
В то же время, по данным Минагрополитики, поставки муки составили 301 281 тонну:
- мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи – 299 897 тонн;
- мука других зерновых культур – 1384 тонны.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
В настоящее время Минагрополитики начало публиковать информацию по уборке нового урожая. По состоянию на 11 июля аграрии намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых. Подробнее читайте в нашей статье: "Жатва и осадки: эксперты назвали риски для украинского урожая".
Кроме того, Минагрополитики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения. При этом народный депутат Украины Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.
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