Ляшко потребовал принять стратегию развития фермерства

Депутат подчеркнул необходимость развить сельскохозяйственное машиностроение

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения. При этом народный депутат Украины Олег Ляшко подчеркивает, что власть должна утвердить стратегию развития фермерского хозяйства.

Ляшко убежден, что государство обязано обеспечить поддержу и помочь отечественным фермерам развивать бизнес. По словам депутата, дотации помогут создать новые рабочие места, построить новые предприятия и приобрести новую сельскохозяйственную технику отечественного производства по умеренным ценам.

"Итальянская, голландская, польская, американская... Нет только украинской [техники]! А почему нет украинской? Потому что политика – продать землю вместо того, чтобы возобновлять производство, сельскохозяйственное машиностроение, создавать рабочие месте, развивать новые технологии. <...> Нудно возрождать село, потому что процветающее село – это процветающая Украина. А что нужно для восстановления сельскохозяйственного машиностроения? Государственная поддержка. Наши люди не хуже [чем иностранцы] могут все это сделать", – заявил Ляшко в ходе поездки в с. Вовнянка Киевской области.

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Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

Ранее эксперт в комментарии сайту "Сегодня" также подчеркивала необходимость создания условий для переработки молока самими фермерами, как это делают аграрии в США и ЕС на кооперативных заводах.

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